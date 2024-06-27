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  4. Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 10:24 |
4067
10

Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым

Игорь Бурбас не хотел распространять информацию до вылета из Евро-2024

27 июня 2024, 10:24 |
4067
10
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько месяцев назад в лагере национальной сборной Украины был «почти открытый конфликт» между полузащитником Александром Зинченко и главным тренером Сергеем Ребровым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 27-летний футболист был недоволен методами работы коуча на тренировках. При этом звездный игрок лондонского «Арсенала» пытался донести свое мнение и до других сборников, говоря, что сейчас команда играет очень сложно, а раньше все было проще.

Отмечается, что в конце концов Зинченко и Ребров провели разговор, пришли к общему знаменателю и пожали друг другу руки.

Игорь Бурбас утверждает, что не делился этой информацией перед Евро-2024, чтобы не навредить атмосфере внутри национальной команды.

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сборная Украины по футболу Александр Зинченко Сергей Ребров Игорь Бурбас Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 10
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HaloGen
Ну да  .... ну да  ... збірна вже ж грати ніколи не буде. Таке джерело, така новина
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+3
Ruslan Ivanovich
Физрук тренер 
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+1
Xvalenok03
Началось.
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0
Умник
Не прийдет Серега в ресторан Зины и не съест борща.
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0
Harun Bakircioğlu
Книга, ресторан, куда же без ценного мнения звезды и успешного человека, я тут с Лондона, а ты чьих будешь, альахли? Но в принципе, что и требовалось доказать, это было видно невооруженным взглядом, для многих в команде Ребров не авторитет и выкладываться ради него они не особо-то и хотят.
Для Шевы они выкладывались, на Петракова начали забивать, что ему приходилось выходить из себя, а Реброва и в х.. не ставят.
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-1
DK1961
Очередная лживая бурбасятина. Но главное, что она ФИНАНСИРУЕТСЯ и успешно везде раскидывается. Теперь с целью убрать Реброва и поставить очередную пролохметовскую матрёшку у руля сборной
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-2
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lampard14
Звёздный ? Это он сам решил?
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