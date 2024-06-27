Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым

Несколько месяцев назад в лагере национальной сборной Украины был «почти открытый конфликт» между полузащитником Александром Зинченко и главным тренером Сергеем Ребровым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 27-летний футболист был недоволен методами работы коуча на тренировках. При этом звездный игрок лондонского «Арсенала» пытался донести свое мнение и до других сборников, говоря, что сейчас команда играет очень сложно, а раньше все было проще.

Отмечается, что в конце концов Зинченко и Ребров провели разговор, пришли к общему знаменателю и пожали друг другу руки.

Игорь Бурбас утверждает, что не делился этой информацией перед Евро-2024, чтобы не навредить атмосфере внутри национальной команды.