Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мне с Бельгией было легче, чем с Румынией и Словакией»

Защитник сборной Украины Илья Забарный считает, что команда неплохо играла с Бельгией в последнем матче группового этапа (0:0), но все равно не заслужила хорошую реакцию от болельщиков.

«Не считаю, что мы сидели в обороне, несмотря на пять защитников. Если говорить про Бельгию, то они что создали? Ничего не создали и играли на ничью».

«Мне было легче играть против Бельгии, чем против Словакии и Румынии. Мы заслужили больше аплодисментов? Думаю, нет. То, как мы сыграли с Румынией, то нет», — сказал Забарный.

Украина с 4 очками заняла последнее место и покинула турнир.