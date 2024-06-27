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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мне с Бельгией было легче, чем с Румынией и Словакией»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 19:10 |
886
5

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мне с Бельгией было легче, чем с Румынией и Словакией»

Игрок считает, что сборная не заслужила аплодисменты

27 июня 2024, 19:10 |
886
5
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мне с Бельгией было легче, чем с Румынией и Словакией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный считает, что команда неплохо играла с Бельгией в последнем матче группового этапа (0:0), но все равно не заслужила хорошую реакцию от болельщиков.

«Не считаю, что мы сидели в обороне, несмотря на пять защитников. Если говорить про Бельгию, то они что создали? Ничего не создали и играли на ничью».

«Мне было легче играть против Бельгии, чем против Словакии и Румынии. Мы заслужили больше аплодисментов? Думаю, нет. То, как мы сыграли с Румынией, то нет», — сказал Забарный.

Украина с 4 очками заняла последнее место и покинула турнир.

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Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 5
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Aries2005
Напевно один з наших збірників, який зіграв на пристойному рівні. А хлопцеві лише 21 рік.
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+2
Dinamo-fan
Забарний - один з небагатьох українських футболістів кому нема за що бути соромно. Як на мене - він один з найкращих центральних захисників на цьому турнірі - грав майже без помилок та цементував нашу оборону. Чого йому досі не вистачає, щоб бути елітним захисником - то перший пас та гра на другому поверсі при стандартах у чужих воріт. 
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+1
Eldo Eldo
Илья ты лучший!!!
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+1
contr
Вони грали по результату паралельного матчу і якщо б було потрібно присунули б вам штук 5 
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-2
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