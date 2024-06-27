ВИДЕО. Неадекватный фанат прыгнул с трибуны на Криштиану Роналду

В 3-м туре группового раунда Евро-2024 сборная Грузии сенсационно обыграла сборную Португалии (2:0).

В перерыве матча звездный португалец Криштиану Роналду направлялся в подтрибунное помещение, но один из неадекватных фанатов решил прыгнуть на футболиста с 4-метровой высоты.

К счастью, для Криштиану все обошлось, стюарды отлично среагировали, один из них принял «удар» на себя.

Отметим, что Португалия в 1/8 финала сыграет со Словенией, Грузия – с Испанией.