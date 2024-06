26 июня теннисистка Алена Остапенко (WTA 13), которая представляет Латвию, завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/8 финала Остапенко в двух сетах проиграла Кэти Бултер (Великобритания, WTA 32) со счетом 4:6, 5:7 за 2 часа и 5 минут.

В 9-м гейме первой партии Остапенко подавала, чтобы остаться в первом сете. При счете 40:40 Алена исполнила «лучшую» подачу в истории.

Видео завирусилось в социальных сетях, а болельщики на трибунах сопроводили оглашение счета смехом.

Отметим, что после вылета из одиночного разряда Остапенко сыграла с Людмилой Киченок в четвертьфинале парного, где вместе с украинкой сумела обыграть вторых сеяных Барбору Крейчикову и Лауру Зигемунд.

ВИДЕО. Алена Остапенко исполнила лучшую подачу в истории тенниса

Ostapenko hitting perhaps the worst double fault of all time



It didn’t even make it into the *wrong* service box pic.twitter.com/sNUUskk4rD