Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
WTA
26 июня 2024, 23:12 |
132
0

Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна

Людмила и Алена в двух сетах переиграли тандем Крейчикова / Зигемунд

26 июня 2024, 23:12 |
132
0
Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
WTA. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В четвертьфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли тандем Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 23 минуты.

WTA 500 Истборн. Пары. Трава. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:4

В полуфинале 500-тысячника в Британии Киченко и Остапенко сыграют либо против пары Се Шувэй / Слоан Стивенс, либо против дуэта Хэрриет Дарт / Майя Люмсден.

По теме:
Киченок/Остапенко – Крейчикова/Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина проиграла четвертой сеяной на турнире в Истборне
Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Истборн Людмила Киченок Алена Остапенко Лаура Зигемунд Барбора Крейчикова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»
Футбол | 26 июня 2024, 22:10 29
РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»
РЕБРОВ: «Все недовольны результатом, но вопросов к игрокам нет»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал итоги матча с Бельгией

Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку
Теннис | 26 июня 2024, 22:15 4
Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку
Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку

Юлия в двух сетах уверенно переиграла Анастасию Тихонову в квалификации мейджора

Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Футбол | 26.06.2024, 00:44
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Не Судаков и Довбик. В Англии назвали украинца, который должен подорожать
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Бокс | 26.06.2024, 06:15
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 26.06.2024, 11:35
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 3
Футбол
Дюбуа получил новый статус после отказа Усика от пояса IBF
Дюбуа получил новый статус после отказа Усика от пояса IBF
26.06.2024, 12:22 11
Бокс
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 9
Футбол
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
25.06.2024, 00:03 63
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 8
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 3
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности
25.06.2024, 15:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем