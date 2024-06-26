Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В четвертьфинале украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли тандем Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 23 минуты.

WTA 500 Истборн. Пары. Трава. 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 6:3, 6:4

В полуфинале 500-тысячника в Британии Киченко и Остапенко сыграют либо против пары Се Шувэй / Слоан Стивенс, либо против дуэта Хэрриет Дарт / Майя Люмсден.