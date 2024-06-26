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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 00:23 | Обновлено 26 июня 2024, 00:59
1018
2

Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала

Дания сыграет против Германии, а Англия и Словения ждут оппонентов

26 июня 2024, 00:23 | Обновлено 26 июня 2024, 00:59
1018
2
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Дании

Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы C Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матчи 3-го тура между Англией и Словенией, а также между Данией и Сербией завершились нулевыми ничьими (0:0)

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

Дания заняла второе место по меньшему количеству желтых карточек (у Дании – 6, а у Словении – 7, включая горчичники, выданные на скамейке запасных).

В 1/8 финала Дания сыграет против Германии 29 июня в Дортмунде, а Англия и Словения ждут оппонентов.

Определено 11 из 16 участников 1/8 финала: Германия. Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Словения, Австрия, Франция, Нидерланды, Португалия.

Евро-2024. Группа С. 3-й тур, 25 июня

22:00. Кельн. Англия – Словения – 0:0

22:00. Мюнхен. Дания – Сербия – 0:0

Турнирное положение

Рейтинг третьих мест

Нидерланды и Словения обеспечили себе плей-офф, Хорватия вылетела.

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Olgierd
Победитель нашей группы Е с большой вероятностью попадает на Словению. Второе место на французов и третье на испанцев.
Что-то мне подсказывает, что и словаки и румыны сегодня будут выходить побеждать.
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