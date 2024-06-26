Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Дания сыграет против Германии, а Англия и Словения ждут оппонентов
Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы C Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матчи 3-го тура между Англией и Словенией, а также между Данией и Сербией завершились нулевыми ничьими (0:0)
Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.
Дания заняла второе место по меньшему количеству желтых карточек (у Дании – 6, а у Словении – 7, включая горчичники, выданные на скамейке запасных).
В 1/8 финала Дания сыграет против Германии 29 июня в Дортмунде, а Англия и Словения ждут оппонентов.
Определено 11 из 16 участников 1/8 финала: Германия. Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Словения, Австрия, Франция, Нидерланды, Португалия.
Евро-2024. Группа С. 3-й тур, 25 июня
22:00. Кельн. Англия – Словения – 0:0
22:00. Мюнхен. Дания – Сербия – 0:0
Турнирное положение
Рейтинг третьих мест
Нидерланды и Словения обеспечили себе плей-офф, Хорватия вылетела.
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Реала» поддержал украинского вратаря
Украинец решил остаться в «Жироне»
Что-то мне подсказывает, что и словаки и румыны сегодня будут выходить побеждать.