Определен соперник сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024

Определена вторая пара 1/8 финала Евро-2024. 29 июня в 22:00 в Дортмунде сыграют Германия и Дания.

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Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы C. Поединки между Англией и Словенией, а также между Данией и Сербией завершились нулевыми ничьими (0:0).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

В 1/8 финала Дания сыграет против Германии 29 июня в Дортмунде, а Англия и Словения ждут оппонентов.

Определено 11 из 16 участников 1/8 финала: Германия. Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Словения, Австрия, Франция, Нидерланды, Португалия.

Уже известны две пары 1/8 финала:

29 июня, 19:00. Швейцария – Италия (Берлин)

29 июня, 22:00. Германия – Дания (Дортмунд)

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