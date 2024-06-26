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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 01:05 | Обновлено 26 июня 2024, 01:39
534
0

Определен соперник сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024

29 июня в Дортмунде сборная Германии сыграет против команды Дании

26 июня 2024, 01:05 | Обновлено 26 июня 2024, 01:39
534
0
Определен соперник сборной Германии в 1/8 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Дании

Определена вторая пара 1/8 финала Евро-2024. 29 июня в 22:00 в Дортмунде сыграют Германия и Дания.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вечером 23 июня состоялись матчи 3-го тура группы C. Поединки между Англией и Словенией, а также между Данией и Сербией завершились нулевыми ничьими (0:0).

Англия выиграла группу (5 очков), опередив Данию и Словению (3 балла). А вот Сербия, набрав 2 пункта, покидает Евро-2024.

В 1/8 финала Дания сыграет против Германии 29 июня в Дортмунде, а Англия и Словения ждут оппонентов.

Определено 11 из 16 участников 1/8 финала: Германия. Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Словения, Австрия, Франция, Нидерланды, Португалия.

Уже известны две пары 1/8 финала:

  • 29 июня, 19:00. Швейцария – Италия (Берлин)
  • 29 июня, 22:00. Германия – Дания (Дортмунд)

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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