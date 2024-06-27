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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 19:45 |
1910
0

Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро

Гари Линекер посочувствовал украинской сборной

27 июня 2024, 19:45 |
1910
0
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Линекер

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал вылет украинской сборной с чемпионата Европы 2024.

«Да, сборная Бельгии прошла в плей-офф, но надо посочувствовать Украине, ведь они сделали все возможное, а в итоге у лучшей команды разбито сердце», – сказал Линекер.

Ранее президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Гари Линекер
Дмитро Олійник Источник: BBC
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