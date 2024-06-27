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  4. ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 02:44 |
259
0

ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024

Игра завершилась со счетом 0:0, бельгийские болельщики остались недовольны

27 июня 2024, 02:44 |
259
0
ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи капитан бельгийцев Кевин де Брюйне пошел поблагодарить фанатов за поддержку.

Однако Кевин и близко не подобрался к трибунам. Болельщики освистывали сборную. Де Брюйне развернулся и забрал команду с поля.

Бельгия вышла в плей-офф со второго места в квартете. Первую строчку заняла Румыния, третья позиция – у Словакии, а четвертая – у Украины.

ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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