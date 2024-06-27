ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024
Игра завершилась со счетом 0:0, бельгийские болельщики остались недовольны
26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.
После завершения встречи капитан бельгийцев Кевин де Брюйне пошел поблагодарить фанатов за поддержку.
Однако Кевин и близко не подобрался к трибунам. Болельщики освистывали сборную. Де Брюйне развернулся и забрал команду с поля.
Бельгия вышла в плей-офф со второго места в квартете. Первую строчку заняла Румыния, третья позиция – у Словакии, а четвертая – у Украины.
ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024
🚨 De Bruyne told the players to get off the pitch.— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) June 26, 2024
He tried to applaud their own fans, but the boos were so loud that he told the rest to forget it. 😳🇧🇪pic.twitter.com/KSdMKtDF1e
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