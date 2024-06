ВИДЕО. Фанаты Бельгии освистали сборную после матча с Украиной на Евро-2024

26 июня состоялся матч последнего 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

После завершения встречи капитан бельгийцев Кевин де Брюйне пошел поблагодарить фанатов за поддержку.

Однако Кевин и близко не подобрался к трибунам. Болельщики освистывали сборную. Де Брюйне развернулся и забрал команду с поля.

Бельгия вышла в плей-офф со второго места в квартете. Первую строчку заняла Румыния, третья позиция – у Словакии, а четвертая – у Украины.

🚨 De Bruyne told the players to get off the pitch.



He tried to applaud their own fans, but the boos were so loud that he told the rest to forget it. 😳🇧🇪pic.twitter.com/KSdMKtDF1e