Дали себе еще немного времени. Днепр-1 сохраняет шансы на выживание
У менеджмента есть неделя на решение вопроса
По информации ТаТоТаке, в «Днепре-1» дали себе еще одну неделю, чтобы попробовать решить вопрос с продолжением функционирования клуба.
Клуб немного отодвинул по дате начало предсезонных сборов, пока решается судьба «Днепра-1». Руководство еще надеется найти нового инвестора, но на это осталось совсем мало времени.
В команде еще остаются игроки, которых можно продать и заработать, однако менеджмент понимает, что для прохождения нового сезона этого не хватит.
Ранее сообщалось, что остается очень мало шансов на выживание клуба УПЛ.
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