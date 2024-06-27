Дали себе еще немного времени. Днепр-1 сохраняет шансы на выживание

По информации ТаТоТаке, в «Днепре-1» дали себе еще одну неделю, чтобы попробовать решить вопрос с продолжением функционирования клуба.

Клуб немного отодвинул по дате начало предсезонных сборов, пока решается судьба «Днепра-1». Руководство еще надеется найти нового инвестора, но на это осталось совсем мало времени.

В команде еще остаются игроки, которых можно продать и заработать, однако менеджмент понимает, что для прохождения нового сезона этого не хватит.

Ранее сообщалось, что остается очень мало шансов на выживание клуба УПЛ.