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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 19:50 |
333
2

Дали себе еще немного времени. Днепр-1 сохраняет шансы на выживание

У менеджмента есть неделя на решение вопроса

27 июня 2024, 19:50 |
333
2
Дали себе еще немного времени. Днепр-1 сохраняет шансы на выживание
ФК Днепр-1

По информации ТаТоТаке, в «Днепре-1» дали себе еще одну неделю, чтобы попробовать решить вопрос с продолжением функционирования клуба.

Клуб немного отодвинул по дате начало предсезонных сборов, пока решается судьба «Днепра-1». Руководство еще надеется найти нового инвестора, но на это осталось совсем мало времени.

В команде еще остаются игроки, которых можно продать и заработать, однако менеджмент понимает, что для прохождения нового сезона этого не хватит.

Ранее сообщалось, что остается очень мало шансов на выживание клуба УПЛ.

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Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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Alexey75
Почему нельзя об этом было думать раньше? Трудно было посчитать доходы и расходы и сделать выводы заранее? Может быть и нашли бы инвесторов ещё зимой
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Людмила Павловська
Всі міліардери в Дніпрі, а футбол нікому не цікавий. 
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