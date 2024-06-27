Не все тренеры полезны. Нужно ли уволить Реброва за провал на Евро?

Этот текст сначала должен был быть посвящен сенсационной победе мужской волейбольной сборной Украины в Золотой Евролиге. Однако на следующий день после нее футбольная сборная нашей страны сыграла свой стартовый матч на Евро-2024 в Германии. Контраст ситуаций в обеих командах с результатами на важных международных турнирах оказался настолько поразительным, что мимо него пройти у меня не получилось. Так что решил сделать определенный сравнительный анализ выступлений сборных в двух разных видах спорта. Как давно принято, начинаем с хороших новостей, то есть, с волейбола.

Предпосылки прихода в сборную Рауля Лосано

Скажем откровенно: в мужском волейболе хороших новостей не ожидалось. Уже больше года продолжается конфликт ведущих игроков сборной с федерацией волейбола Украины. Нечастый случай, когда в споре спортсменов и чиновников именно аргументы последних выглядят более убедительными. Ведь и тренировочный процесс был организован качественно, и оговоренные призовые выплачивались, а однозначно лучшей по составу в истории Украины сборной, так называемому «gold generation», ведомому тогдашним капитаном Олегом Плотницким, все чего-то не хватало. То денег хотелось побольше и побыстрее, то совсем до абсурда доходило. К примеру, с игроками не посоветовались перед сменой тренера команды. Хотелось бы, конечно, посмотреть, в каком клубе или сборной по любому виду спорта о выборе наставника спрашивают игроков.

Как оказалось впоследствии, вопрос тренера оказался ключевым. Латыш Угис Крастиньш возглавлял сборную в течение восьми лет и именно под его руководством проходило становление «золотого поколения» команды. Были и серьезные достижения: победа в Золотой Евролиге-2017, четвертьфинал ЧМ-2022, четвертьфинал ЧЕ-2023. Однако атмосфера в команде в 2023 году совсем испортилась, начались конфликты, и в четвертьфинал европейского первенства сборная пробилась, уже не показывая качественного волейбола. Большую роль сыграла удача, ведь занять в группе из шести команд третью позицию с двумя победами в пяти матчах нужно было еще умудриться. Более того, в 1/8 финала украинцам досталась сенсационная Португалия, а не какая-то из команд, приближенных к топам. Португальцев наша сборная обыграла, уступив потом словенцам. А проблемы с игрой вскоре только усугубились, приведя к неудаче в олимпийском квалификационном турнире.

СEV. Рауль Лосано

Даже с дивана было видно, что Крастиньш потерял контроль над раздевалкой. Главным человеком там стал, безусловно, лучший украинский волейболист, уже упомянутый Плотницкий. Но лучший игрок далеко не значит – лидер команды. Особенно, если хватает большого размера звезду.

После завершения контракта Крастиньша, в апреле текущего года новым главным тренером сборной был назначен аргентинец Рауль Лосано. Он много лет работал со сборными достаточно крепкими, но все же из второго эшелона мирового волейбола. Самые большие опасения вызвал возраст наставника. Все-таки, 67 лет – солидная цифра для нового серьезного вызова в карьере. Мгновенно Лосано на голову свалилась большая проблема. Сразу 8 сборников либо совсем проигнорировали вызов в национальную команду, либо, скажем так, не предоставили полностью аргументированных объяснений относительно своего неприезда. Это Олег Плотницкий, Василий Тупчий, Илья Ковалев, Дмитрий Теременко, Горден Брова, Тимофей Полуян, Ян Ерещенко, Виталий Щитков. Первые пятеро входили в стартовый состав команды Угиса Крастиньша. Щитков же был основным связующим до прошлого года, когда конфликт между игроками и федерацией стал достоянием общественности; именно тогда Виталий был исключен из сборной. По большому счету, из основы «gold generation» остался лишь центральный блокирующий Юрий Семенюк. Человек с совершенно нетипичной спортивной судьбой. Юрий работал грузчиком в супермаркете, где на двадцатилетнего парня с ростом 210 см случайно обратили внимание и пригласили на волейбольную тренировку. Через десять лет он стал топовым европейским игроком и этой весной вместе с польским «Проектом» выиграл свой первый евротрофей – Кубок вызова. Только Семенюк оказался неподвластным звездной болезни, подкосившей сборную Украины.

Сенсационная победа в Золотой Евролиге

Перед Раулем Лосано встала проблема – собрать команду фактически с нуля. За месяц, который оставался до старта Золотой Евролиги. Нетривиальная задача. Пришлось собирать из Суперлиги всех готовых играть, просматривать их и закладывать фундамент новой команды. В заявку сборной попал даже суперветеран 42-летний центральный блокирующий Николай Рудницкий. И не только попал в заявку, но и немного забегая вперед, скажем, что выходил на площадку и набирал важные очки.

За месяц подготовительных сборов Лосано более-менее определился со стартовым составом сборной. Связующий – Сергей Евстратов, диагональный – Даниил Урывкин, доигровщики – Дмитрий Янчук и Евгений Кисилюк, центральные блокирующие – Юрий Семенюк и Максим Дрозд, либеро – Александр Бойко. Уже первый матч должен показать силу или слабость нашей команды, ведь в соперниках были четвертьфиналисты прошлого чемпионата Европы - румыны. Стартовая партия подтвердила опасения: игра сборной Украины откровенно не удавалась. А дальше за дело взялся 22-летний Даниил Урывкин, не являющийся игроком старта даже в своей клубной команде «Эпицентр-Подоляне». Он набрал больше всего очков в команде, и украинцы одержали победу в четырех сетах. Также лучшим оказался Урывкин и на следующий день, в матче с Азербайджаном. Правда, здесь соперник был откровенно слабеньким, и спортивных подвигов для победы совершать не пришлось.

Третья игра против крепкой сборной Чехии стала самой неудачной на предварительном этапе. Чехи просто выглядели более классной командой, и, несмотря на выигрыш украинцами одного сета, особых шансов не просматривалось. Следующая же победа над Люксембургом была легкой и вполне прогнозируемой.

Пятый матч с командой Португалии имел большое турнирное значение для обеих сборных. Украинцам нужно было побеждать, желательно в трех или четырех сетах, чтобы забронировать место в Финале четырех. Португальцы нуждались в победе для продолжения борьбы за попадание туда. После трех первых сетов впереди были украинцы – 2:1, а вот в четвертой партии пиренейцы вели с большим преимуществом – 19:11. Вообще-то, такая разница в профессиональном волейболе считается практически неотыгрываемой. Однако после снятия с подачи соперников у нашей сборной на подачу вышел Дмитрий Янчук, а на переднюю линию со скамейки – Николай Рудницкий. И фантастика стала реальностью. Классные подачи первого и опыт вместе с гренадерскими габаритами второго позволили украинцам сравнять счет. А потом удалось и дожать в концовке деморализованного соперника. Эта победа не только вывела Украину в Финал четырех, но и назвала оппонента по полуфиналу – команду Чехии. Последний матч предварительного этапа уже не имел турнирной нагрузки, однако борьба с бельгийцами получилась напряженной. Соперник победил в пяти партиях.

Тем не менее, выход в Финал четырех казался большой неожиданностью. С совершенно новым составом и новым тренером, который имел месяц, чтобы из игроков, почти не игравших на таком уровне, слепить конкурентоспособную команду. После шести сыгранных матчей стали ясны принципы построения игры от Рауля Лосано.

Во-первых, это скорость волейбола и при этом разнообразие комбинаций. По возможности заигрывается первый темп, ведь одним из центральных блокирующих является Юрий Семенюк, ментальный лидер команды. Но при этом вторая передача может пойти в любую другую зону, дезориентируя блок.

Во-вторых, Лосано использует широкую ротацию состава. Если Крастиньш играл все матчи одной семеркой, используя замены только как способ дать отдохнуть кому-то из лидеров, когда судьба партии уже решена, то аргентинский наставник после середины сетов часто менял игроков даже при положительном счете, чтобы сохранить скорость в атаке. Вместо связующего Сергея Евстратова периодически в такие моменты выходил Дмитрий Долгополов, чьи пасы являются более темповыми, хотя и не всегда ожидаемыми нашими атакующими игроками. А шикарный одиночный блок Долгополова мощному хорватскому доигровщику Марко Седлачеку наверняка до сих пор в памяти многих волейбольных болельщиков.

В-третьих, проблемы нашего «gold generation» в принципе типичны для украинского волейбола. Прием подач, особенно планеров, продолжает в сборной хромать. Проблемной еще со времен отстранения от сборной Виталия Щиткова остается позиция связующего (вот почему Долгополов выходил на площадку чаще, чем это, по-видимому, планировалось). В такой ситуации Лосано сделал ставку на козырь этого состава. А им, безусловно, является подача. То, что много лет было ахиллесовой пятой сборной, наконец, начало работать так, как надо. И это в полной мере почувствовали на себе соперники в главных матчах Евролиги.

Полуфинал против чехов напоминал матч предварительной стадии только большую часть первого сета, вплоть до счета 16:19. Здесь неожиданно блеснул вышедший на замену наш доигровщик Александр Наложный, забивший пять из пяти в атаке, и на больше-меньше украинцы таки забрали партию. Дальше особой борьбы уже не последовало.

СEV

В главном матче Золотой Евролиги Украина встретилась с хозяевами Финала четырех, волейболистами сборной Хорватии. Понятно, что соперники выглядели фаворитами, и при поддержке своих фанов хорваты имели ощутимое преимущество в первой партии. Только в концовке украинцы смогли сократить разрыв до минимального, но не более. А вот второй сет наша команда провела уверенно, не выпустив соперника из 20-ти очков. Решающей в матче стала третья партия, которую смело можно называть португальским дежавю. После счета 8:15 Евгений Кисилюк и Виктор Шаповал мощными подачами просто уничтожили хорватский прием. Правда, когда украинцы повели 24:21, то позволили соперникам сравнять счет, но на больше-меньше сет остался за нашими ребятами. Такого удара хозяева не выдержали и без шансов проиграли четвертую партию. Украина – чемпион Золотой Евролиги! То, что казалось ненаучной фантастикой перед стартом турнира, стало реальностью. Как это стало возможным? Судя по словам украинских сборников, благодаря труду, труду и еще раз труду под руководством хорошего специалиста. Вроде ничего нового, но насколько сложно это осуществить!

MVP финала назвали Евгения Кисилюка, но стоит отметить и Дмитрия Янчука, который провел больше всех времени на площадке за все игры и в решающих двух матчах выглядел настоящим лидером. Не стоит умалять и роль капитана Юрия Семенюка, доигравшего финал с очевидным повреждением (сравните эту жертвенность с поступками предыдущего капитана). А вообще – все молодцы! И благодарность Раулю Лосано, обязательно!

После победы в Золотой Евролиге сборную Украины ожидают матчи Кубка претендентов за право в следующем сезоне выступать, так сказать, в высшем дивизионе для сборных по волейболу – Лиге наций. Кубок претендентов пройдет в Китае с 4 по 7 июля, примут участие восемь команд, первый матч Украина сыграет против Чили. В Лигу наций пробьются победитель соревнований, а также сборная, которая будет иметь самый высокий рейтинг. Именно сборная Украины имеет лучший рейтинг среди участников Кубка претендентов. Чуть больше, чем на 20 очков, украинцы опережают бельгийцев. Если оценивать шансы попасть в Лигу наций именно по этому показателю, получится процентов 90. Но, конечно, лучше не считать вероятности, а стать победителем турнира и пройти в Лигу наций автоматически.

Перед Раулем Лосано и командой будет снова стоять серьезный вызов, ведь ко всем предыдущим проблемам с составом добавится отсутствие в Китае по разным причинам Юрия Семенюка, Дмитрия Янчука, Николая Рудницкого и Александра Бойко. То есть, троих игроков из уже немного наигранной стартовой семерки. В команду довызваны молодые волейболисты и уж совсем интересно посмотреть, как справится с очередными трудностями аргентинский наставник.

Провальный год футбольной сборной Украины

А вот тренер футбольной сборной уже справился. Да так, что лучше не вспоминать, а вспомнить нужно. После отборочного цикла я уже писал свои впечатления от выступлений сборной под руководством Реброва. Имея едва ли не самое лучшее в истории футбольное поколение, не сыграть ни одного качественного матча в отборе нужно было умудриться. Уже тогда дальнейшие перспективы команды выглядели очень туманными. Самое интересное, что за этот материал я получил волну хейта от болельщиков. Будто многим мучения наших футболистов понравились. Дело, конечно, было в другом. Реальность заключалась в том, что ни один из спортивных журналистов и футбольных экспертов серьезно не критиковал команду Реброва. В основном наоборот, хвалили, хоть и трудно понять, за что. У нас же как водится: люди больше верят, как в анекдоте, честным словам других, чем собственным лживым глазам. Да если бы это касалось только футбола! Все же помнят печально известные 2-3 недели, на которые у орков хватит ракет, или кофе в Ялте летом 2023-го. Если хоть чуть-чуть проанализировать, очевидный же абсурд, но большинство верило. По телевизору ведь сказали!

Для футбольной сборной такая «теплая ванна» вылилась весной в валидольный плей-офф к Евро. Если говорить честно, команду Боснии и Герцеговины украинцы прошли только с помощью футбольного чуда, которое от них совсем не зависело. За первые 85 минут игрового времени у ворот команды, которая в своей отборочной группе опередила только Лихтенштейн, набрав почти вдвое меньше очков, чем суперкоманда Люксембурга, не было создано ни одного даже полумомента. А сами при этом пропустили. Против «автобуса» у чужой штрафной Украина просто не знала, что делать. Боснийцы почувствовали такую ​​самоуверенность, что зачем-то побежали забивать второй. Не хватило банально хладнокровия слабенькой команде. И получили на контратаке в почти выигранном матче. После чего развалились и пропустили еще один гол. Но заслуга именно нашей сборной здесь минимальна. Куда большую роль сыграло очередное проявление фарта.

В финальном матче плей-офф против Исландии, которая не намного сильнее Боснии, Украина снова пропустила первой, в который раз при Реброве провалив стартовую сорокапятиминутку. Хорошо, что здесь обошлось без помощи футбольных богов, ведь во втором тайме действительно удалось переломить ход событий и забить дважды. Однако главный вопрос еще по отбору продолжал висеть в воздухе: что с таким футболом команде делать на чемпионате Европы? И снова на обсуждение общественности ни один так называемый эксперт этого вопроса не вынес. Как будто все было здорово и шло по плану.

При жеребьевке финальной части Евро сборной Украины в очередной раз повезло. Находясь в четвертой корзине, получили из второй и третьей команды Румынии и Словакии. Что по рейтингу, что по совокупной стоимости игроков от Transfermarkt эти команды находились среди аутсайдеров в списке попавших на турнир. К тому же Бельгия из первой корзины со своей сменой поколений точно была наилучшим вариантом. Снова фарт, фарт и еще раз фарт.

Состав сборной Украины выглядел солидно. Здесь и едва ли не собственноручно затянувший «Реал» в финал Лиги чемпионов Андрей Лунин. И Илья Забарный, один из самых лучших молодых центральных защитников АПЛ. И Артем Довбик, лучший бомбардир Ла Лиги, и Виктор Цыганков, тоже проведший блестящий сезон в «Жироне». Ряд других легионеров, которые пусть и не выглядели в своих клубах настолько хорошо, но отыграли сезон в не худших командах из топ-лиг Европы. Георгий Судаков и Николай Шапаренко, готовые после Евро из УПЛ идти на повышение за десятки миллионов евро. Только одна проблема. Целый год команда из действительно хороших игроков не играла, а мучилась. Почему? Я бы ответил давней поговоркой. Войско баранов, возглавляемое львом, всегда победит войско львов, возглавляемое бараном. Не будем, конечно, сравнивать никого из людей с животными, чтобы избежать обид, но суть понятна. Одиннадцать игроков, какими бы они ни были мастерами, делает командой главный тренер. Или не делает, как в нашем случае.

Три контрольных матча, сыгранных перед Евро, снова оставили больше вопросов, чем ответов. Очевидной казалась мысль, что наигрывать основу нужно в матче с Польшей. Соперников же уровня Германии в группе нет, как и уровня Молдовы. Поляки, хотя по тактическим построениям отличаются от румын и словаков, примерно равны с ними по силе. Соответственно, на них и стоит выпускать плюс-минус состав, который планировался на первый матч Евро. А уже потом на Молдову ставить полурезерв – пусть немного потренируются «на кошках». Ребров все сделал с точностью до наоборот. Что ему дали четыре гола от основы молдованам – загадка.

Зато самоуверенности точно прибавилось. Вот и получили в первой же игре Евро три от румын, абсолютно без шансов на спасение. Уже привычный наш фарт на этот раз сыграл за соперников, ведь на три гола они точно не наработали. А больше рассчитывать было не на что. Коллективная игра снова отсутствовала, что во втором тайме привело к сбиванию на индивидуальные действия и полному бардаку на поле. Наварил в такой ситуации даже обычно невозмутимый Лунин. И ко всему, еще и бельгийцы проиграли словакам, снизив до нуля вероятность того, что в последнем туре им ничего уже не будет нужно. Удача ушла, а кроме нее, у Реброва весь год ничего не было. Чемпионат Европы проигран буквально в первый же день борьбы в группе Е.

Getty Images/Global Images Ukraine. Cергей Ребров и Николай Шапаренко

Несмотря на необходимость во что бы то ни стало побеждать словаков во втором туре, сборная Украины вчистую провалила первый тайм встречи, и только благодаря заменившему в воротах Лунина Анатолию Трубину пропустила только один мяч. Все же после перерыва украинцы опомнились и вскоре провели первую качественную многоходовую комбинацию за два матча, завершившуюся точным ударом Шапаренко. К сожалению, та комбинация так и осталась единственной, однако вовремя свое индивидуальное мастерство показал Яремчук, выведя за десять минут до конца игры сборную Украины вперед. Оставшееся до финального свистка время команда героически отбивалась и победу таки удержала.

Игра, продемонстрированная сборной в первых двух матчах против далеко не топовых соперников, оставляла немного надежд на выход из группы. Ведь в поединке с бельгийцами при определенных раскладах Украине не хватало даже ничьей. Достаточно было румынам и словакам сыграть вничью в параллельном поединке, и только победа выводила бы нашу команду в 1/8. Понятно, что когда ничья устраивает в последнем туре групповой стадии обе команды, то она и случается.

Как собирался Сергей Ребров побеждать Бельгию, осталось загадкой. Соперники, хоть и находятся на третьем месте в рейтинге сборных ФИФА, ничего особенного в предыдущих двух матчах не показали, очень лениво провели они и третью игру, хотя при ничьей выходили в плей-офф сразу на Францию. Но это их проблемы. Нас должно интересовать, что сборная Украины не продемонстрировала тоже приблизительно ничего. Матч с минимумом острых моментов закончился нулями на табло. Можно говорить о проблемах с составом, ведь игру пропускали оба наших основных вингера Мудрик и Цыганков, но вряд ли бы их присутствие чем-то помогло. С Румынией оба были в старте – и что? Не имеет значения стартовый состав или тактическая расстановка, если нормально не отработаны командные взаимодействия. И наоборот, даже играя вторым-третьим составом под руководством грамотного специалиста, можно получить результат. Спросите у Рауля Лосано – он знает.

А футбольная сборная Украины бесславно покидает Евро-2024. Можно, конечно, говорить о нефарте, ведь с четырьмя очками занять четвертое место в группе, когда проходными с третьей позиции в других группах были три очка, неприятно. Однако сколько можно надеяться исключительно на удачу? По игре сборная даже на попадание на Евро не наиграла, повезло с Боснией. Это если не вспоминать предыдущее европейское первенство, где команде еще Андрея Шевченко, извините, пёрло, как победителю лотереи. Сколько же можно?

Кто виноват и что делать?

Как оценить последний год выступлений национальной сборной? Мне хватит одного слова – провал. Ни одного качественно проведенного полного матча. Мучения с абсолютно всеми командами от явных аутсайдеров типа Мальты до немного более слабых, чем мы, на бумаге Румынии или Словакии. Почти в каждой игре, за исключением, наверное, номинально домашнего матча против Македонии, игровая яма от одного тайма до целого матча. С топовыми сборными добыты три ничьи, которые в актив занести тяжело. Отбиваться всю игру, проводя по две-три контратаки за 90 минут, имея в составе немало творческих игроков – такой себе успех. Особенно показательна в этом плане ничья с Италией в последнем матче отбора. Когда ничья равна поражению, наатаковать на показатель ожидаемых голов в 0,33 еще нужно суметь. А потом полгода рассказывать, как команду убил судья, в добавленное время не назначивший сомнительный пенальти на Мудрике. Кто угодно виноват в нашей неудаче, кроме нас самих. Все, как всегда.

Почему все так грустно? Потому что не просматривается коллективная игра. Сам по себе состав из хороших исполнителей из топовых лиг ничего не дает. Футбол – это командный вид спорта. А именно с командными действиями огромные проблемы. В обороне это выливается в дыры и пожары, которые могут появиться в любое время в любом месте. В атаке – неумение выходить из-под прессинга из-за неудачных командных перемещений. Неспособность раскрывать насыщенную оборону соперников по той же причине. Когда нет должного движения, то не с кем обыграться в пас. Нет паса – нет футбола. Аксиома.

Кто виноват и что делать? Включаем логику. Единственный игрок сборной, кого можно отметить на Евро – Анатолий Трубин. Вратарь, разумеется, даже при слабой игре команды в целом, способен блеснуть индивидуальными действиями при защите собственных ворот. Если из полевых игроков выделить некого, значит, все они сыграли в меньшей или большей степени плохо. Соответственно, в своем невнятном выступлении виноваты не они, а те, кто вот так подготовил их к турниру. А именно, тренерский штаб. В первую очередь – главный тренер. Если человек за год работы не способен наладить командные взаимодействия, его нужно убирать с должности. И в этом, думаю, будет основная сложность. Ведь, несмотря на низкий уровень демонстрируемой в течение каденции Реброва игры, критики в свой адрес он почти не получал. Какая там критика, если даже после матча со словаками в прессе всерьез обсуждался вопрос, можно ли считать Реброва топ-тренером. Ну малой толики же буквально не хватает до Анчелотти с Клоппом! А потом с самой Бельгией вничью сыграл! Неважно, что лучшие годы бельгийской сборной уже прошли. Неважно, что этот результат ничего не дал в плане продолжения борьбы на турнире. Неважно, что Украина заняла последнее место в «группе жизни». Зато же ничья! И еще победа над словаками! Как за это можно критиковать?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Вообще создается впечатление, что некоторых наших тренеров критиковать просто нельзя. Тот же Виктор Скрипник с 2019-го года, когда он вернулся в украинский футбол, непрестанно только деградирует, как тренер. При том, что в новые команды всегда приходил под определенные финансовые гарантии. Сейчас дотренировался уже до вылета в Первую лигу с последнего места с «Металлистом 1925», командой со средним для УПЛ составом. Кто видел хоть один резко критический материал в адрес Скрипника? Нет, он продолжает считаться одним из лучших украинских тренеров. А, например, серба Ненада Лалатовича, провалившегося с «Зарей», пылесосили, аж гай шумел.

Уверен, что разносов экспертами Реброва мы тоже не увидим. Поскольку глава УАФ Андрей Шевченко не имеет репутации очень решительного человека и часто полагается на мнение окружающих, уволит ли он в такой ситуации своего товарища и бывшего партнера по нападению? Сильно сомневаюсь. Напишет ли сам Ребров заявление по собственному желанию? Сомневаюсь еще больше. Куда он денется от тренерской мечты своей жизни? А это будет означать продолжение эры «динамовских сердец» в сборной со всеми вытекающими из этого последствиями. Одно из лучших поколений в истории украинского футбола будет продолжать страдать на поле.

Просто сравните с волейбольной сборной, где опытный иностранный специалист из второго-третьего состава команды сделал победителей Золотой Евролиги. Нашему же футболу при существующем подходе подобные успехи еще долго не будут грозить. Ведь шансы на прогресс сейчас есть исключительно в случае прихода иностранца на должность главного тренера. Только шансы, потому что никто не застрахован от условного Лалатовича. С украинцами во главе нет даже шансов, причины более подробно я расписывал в предыдущем материале, посвященном сборной, еще только предполагая неудачу на Евро. Приходится снова повторять: игроки у нас есть, тренеров нет…

Станислав МАТУСЕВИЧ