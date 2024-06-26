Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля
По итогам матчей 26 июня определены все пары плей-офф чемпионата Европы 2024.
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Последними участниками плей-офф стали команды Турции и Грузии, занявшие 2-е и 3-е места в группе F. Первую позицию в этом квартете ранее обеспечила себе Португалия.
В группе E все команды набрали одинаковое количество очков (по 4). Дальше прошли Румыния, Бельгия и Словакия, а сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля. В первом раунде плей-офф сыграют указанные ниже пары. Турнир продлится до 14 июля, когда пройдет финальный матч в Берлине.
Евро-2024. Пары 1/8 финала (по сетке)
- 30 июня, 22:00. Испания – Грузия (Кельн)
- 29 июня, 22:00. Германия – Дания (Дортмунд)
- 01 июля, 22:00. Португалия – Словения (Франкфурт)
- 01 июля, 19:00. Франция – Бельгия (Дюссельдорф)
- 02 июля, 19:00. Румыния – Нидерланды (Мюнхен)
- 02 июля, 22:00. Австрия – Турция (Лейпциг)
- 30 июня, 19:00. Англия – Словакия (Гельзенкирхен)
- 29 июня, 19:00. Швейцария – Италия (Берлин)
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы Евро-2024
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