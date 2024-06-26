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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 23:59 | Обновлено 27 июня 2024, 00:02
2332
1

Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?

Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля

26 июня 2024, 23:59 | Обновлено 27 июня 2024, 00:02
2332
1
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсманн

По итогам матчей 26 июня определены все пары плей-офф чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Последними участниками плей-офф стали команды Турции и Грузии, занявшие 2-е и 3-е места в группе F. Первую позицию в этом квартете ранее обеспечила себе Португалия.

В группе E все команды набрали одинаковое количество очков (по 4). Дальше прошли Румыния, Бельгия и Словакия, а сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля. В первом раунде плей-офф сыграют указанные ниже пары. Турнир продлится до 14 июля, когда пройдет финальный матч в Берлине.

Евро-2024. Пары 1/8 финала (по сетке)

  • 30 июня, 22:00. Испания – Грузия (Кельн)
  • 29 июня, 22:00. Германия – Дания (Дортмунд)
  • 01 июля, 22:00. Португалия – Словения (Франкфурт)
  • 01 июля, 19:00. Франция – Бельгия (Дюссельдорф)
  • 02 июля, 19:00. Румыния – Нидерланды (Мюнхен)
  • 02 июля, 22:00. Австрия – Турция (Лейпциг)
  • 30 июня, 19:00. Англия – Словакия (Гельзенкирхен)
  • 29 июня, 19:00. Швейцария – Италия (Берлин)

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы Евро-2024

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 1
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PUMA
Ну вот бы мы вышли. Что бы мы делали с (Францией,Англией, Нидерландами)? Учитывая что с (Румынией,Словакией, и такой Бельгией) ничего внятного не показали 
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