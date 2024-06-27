Руслан РОТАНЬ: «Исчезновение Днепра-1? Не Верю, что это возможно»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал информацию о возможном исчезновении «Днепра-1»:

«Когда исчез «Днепр» – имею в виду настоящий «Днепр» – мне как-то… Я сейчас уже ни на что не реагирую, потому что это должно было, наверное, случиться так.

Потому что к футбольному клубу, к истории нужно относиться как к ребенку, и всеми силами его оберегать, воспитывать, кормить, назовем это так. И когда этой любви нет – ребенка либо отдают в детский дом, либо, как «Тамагочи», выбрасывают.

Очень обидно, потому что я переживаю за днепровский футбол. Этот город заслуживает команды, тем более, что эта команда вышла в еврокубки. Я тоже читаю сейчас интернет и почему-то не верю что это возможно».