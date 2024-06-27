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  4. Руслан РОТАНЬ: «Исчезновение Днепра-1? Не Верю, что это возможно»
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 18:20 |
134
0

Руслан РОТАНЬ: «Исчезновение Днепра-1? Не Верю, что это возможно»

Тренер «Александрии» – о будущем «Днепра-1»

27 июня 2024, 18:20 |
134
0
Руслан РОТАНЬ: «Исчезновение Днепра-1? Не Верю, что это возможно»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал информацию о возможном исчезновении «Днепра-1»:

«Когда исчез «Днепр» – имею в виду настоящий «Днепр» – мне как-то… Я сейчас уже ни на что не реагирую, потому что это должно было, наверное, случиться так.

Потому что к футбольному клубу, к истории нужно относиться как к ребенку, и всеми силами его оберегать, воспитывать, кормить, назовем это так. И когда этой любви нет – ребенка либо отдают в детский дом, либо, как «Тамагочи», выбрасывают.

Очень обидно, потому что я переживаю за днепровский футбол. Этот город заслуживает команды, тем более, что эта команда вышла в еврокубки. Я тоже читаю сейчас интернет и почему-то не верю что это возможно».

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Руслан Ротань Днепр-1 Александрия
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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