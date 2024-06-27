Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 10:05 | Обновлено 27 июня 2024, 10:09
1470
4

«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта

Вячеслав Фридман утверждает, что команде не хватит денег на весь сезон

27 июня 2024, 10:05 | Обновлено 27 июня 2024, 10:09
1470
4
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил, что спортивный клуб вскоре должен прекратить свое существование:

«У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться.

Закрыть проект солидно – без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование. Скажем честно: «Днепр-1» почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть».

СК «Днепр-1» был основан 29 ноября 2015 года. С сезона 2019/20 является постоянным участником Украинской Премьер-лиги, а с кампании 2022/23 участвовал в еврокубковых соревнованиях.

По теме:
Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
Стало известно, когда появится конкретика с последующей судьбой Днепра-1
Тренерский штаб Александрии пополнится известным экс-футболистом
финансы чемпионат Украины по футболу зарплаты долги снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Вячеслав Фридман ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
Футбол | 27 июня 2024, 09:53 0
Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции

Киевский клуб может подписать Микаэля Наде из «Сент-Этьена»

Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Футбол | 27 июня 2024, 05:59 8
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины

На ничейный исход в поединке Словакия – Румыния на Betfair загрузили более 1 млн евро

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 17:10
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26.06.2024, 11:34
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26.06.2024, 23:59
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchik
Для тех кто кричали, что Дніпро-1 не фейк...Вот ослы почитайте...Это проект был... Наверное для отмывания бабла, как обычно у Бени
Ответить
+6
Андрій Лупак
Закривайтеся поскоріше і відродіть ФК Дніпро, клуб із столітньою історією.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Нужно национализировать это все, чтобы никуда не пропало. Стадион, базы, тренировочные поля. Следующий клуб, если таковой будет, пусть берет в аренду у государства.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 441
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 1
Бокс
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 5
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем