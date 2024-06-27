«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман подтвердил, что спортивный клуб вскоре должен прекратить свое существование:

«У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться.

Закрыть проект солидно – без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование. Скажем честно: «Днепр-1» почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть».

СК «Днепр-1» был основан 29 ноября 2015 года. С сезона 2019/20 является постоянным участником Украинской Премьер-лиги, а с кампании 2022/23 участвовал в еврокубковых соревнованиях.