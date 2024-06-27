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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 20:09 | Обновлено 27 июня 2024, 20:10
408
2

Кукурелья – лучший защитник группового этапа Евро-2024

Испанец выиграл 77% индивидуальных дуэлей

27 июня 2024, 20:09 | Обновлено 27 июня 2024, 20:10
408
2
Кукурелья – лучший защитник группового этапа Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine.Марк Кукурелья

Испанский защитник Марк Кукурелья стал лучшим защитником группового этапа по показателю выигранных индивидуальных дуэлей.

Всего испанец участвовал в 22 дуэлях, 17 из которых выиграл. Это составляет 77% от общей суммы. Такой показатель является самым высоким среди всех защитников на групповом этапе ЕВРО-2024. Статистика бралась между игроками, что провели минимум 20 поединков.

Сборная Испании единственная среди всех команд выиграла все 3 матча на групповом этапе. В полуфинале «фурия роха» сыграет против сборной Грузии.

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Марк Кукурелья Евро-2024 награды сборная Испании по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Alex Komnin
Все, що потрібно знати про ций Євро. Якщо Кукурелья кращий за англійських, італійських, французських захисників...Іспанія за 50 останніх років окрім Ф.Йєрро та К.Пуйоля не мала якісних захисників.
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