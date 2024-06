Кукурелья – лучший защитник группового этапа Евро-2024

Испанский защитник Марк Кукурелья стал лучшим защитником группового этапа по показателю выигранных индивидуальных дуэлей.



Всего испанец участвовал в 22 дуэлях, 17 из которых выиграл. Это составляет 77% от общей суммы. Такой показатель является самым высоким среди всех защитников на групповом этапе ЕВРО-2024. Статистика бралась между игроками, что провели минимум 20 поединков.



Сборная Испании единственная среди всех команд выиграла все 3 матча на групповом этапе. В полуфинале «фурия роха» сыграет против сборной Грузии.

77% - Marc Cucurella has won 17/22 individual duels at EURO 2024, with that 77% success rate being the highest of any defender in the group stage (min. 20 duels). Rock. #EURO2024 pic.twitter.com/UZBRhdqIc0