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  4. «Загадочные русские женщины». Журналист – про допинг-скандал Мудрика
Англия
18 декабря 2024, 09:37 |
1051
3

«Загадочные русские женщины». Журналист – про допинг-скандал Мудрика

Богдан Логвиненко вспомнил и об Анатолии Тимощуке

18 декабря 2024, 09:37 |
1051
3
«Загадочные русские женщины». Журналист – про допинг-скандал Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский журналист и общественный деятель Богдан Логвиненко прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Не учите своих детей русскому, потому что они могут стать футболистами и встретить загадочных русских женщин, одна переоденет пацана в русского патриота, а вторая поможет не пройти допинг-тест. Знание русского - убивает».

Очевидно, что первый футболист, о котором упоминает Богдан - это Анатолий Тимощук, который после начала полномасштабного вторжения продолжает работать в России и никак не поддерживает свою родину.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Анатолий Тимощук
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 3
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mini.f
Пошла масса вбросов в СМИ, ч то эскортница с расеи может быть причастна к допинговому скандалу Мудрика. Не самая худшая версия, чтобы хоть как-то отмазать нашего допингиста, с Ястремской почти удалось. Я думаю, что ВАДА на этот раз не лоханется с определением виноватого. Естественно, что Мудрик не сдаст тех, кто являлся инициатором этого действа, сам он вряд-ли до этого додумался... 
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Gargantua81
известный в узких кругах
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