Известный украинский журналист и общественный деятель Богдан Логвиненко прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Не учите своих детей русскому, потому что они могут стать футболистами и встретить загадочных русских женщин, одна переоденет пацана в русского патриота, а вторая поможет не пройти допинг-тест. Знание русского - убивает».

Очевидно, что первый футболист, о котором упоминает Богдан - это Анатолий Тимощук, который после начала полномасштабного вторжения продолжает работать в России и никак не поддерживает свою родину.