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Евро
Словения
20.06.2024 16:00 – 82 1 : 0
Сербия
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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 15:55 | Обновлено 20 июня 2024, 17:41
5719
10

Словения – Сербия – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура Евро-2024

20 июня 2024, 15:55 | Обновлено 20 июня 2024, 17:41
5719
10
Словения – Сербия – 1:0. Текстовая трансляция матча. LIVE

В четверг, 20 июня, состоится матч 2-го тура чемпионата Европы 2024 в группе С между сборными Словении и Сербии. Поединок состоится в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Сборные Словении и Сербии провели между собой четыре очных поединка.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Их пути ранее пересекались в квалификации Евро-2012. Тогда на поле сербов имела место ничья 1:1, а в ответной игре в Словении победили хозяева – 1:0. Однако в итоговой таблице группы С квалификации сербы финишировали третьими (15 очков после 10 матчей), а словенцы расположились за ними (14 пунктов после также 10 игр).

В следующий раз Словения и Сербия сошлись тет-а-тет в группе 4 дивизиона В Лиги наций сезона-2022/2023. Сборная Сербии в домашнем матче разгромила словенцев со счетом 4:1, а на поле команды Словении соперники разошлись миром 2:2. В итоговой таблице квартета сербы заняли 1-е место, набрав 13 очков после 6 поединков, а Словения заняла 3-ю позицию (6 пунктов после 6 встреч).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Словения – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 10
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mastorent
болеем за словенцев против кацапских подкормышей
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+9
Показать Скрыть 1 ответ
Alex T
Так че сербы не снялись то? Как раз с орками хай бы играли да и делов
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+6
Умник
За Вербу.!!!
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+1
Saar
Є!!!!! Латентні підороси -витягуй!
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0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Серба на вербу.  Додому до хати, братушки сербушки
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0
Первый Среди Равных
Я якось упустив той момент, коли Словенія перестала грати у футболках зеленого кольору.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Тотал больше 2,5, ну и словенцы давите сербских петушков 
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-1
Remark
Ставка: Словенія ІТБ1.
Ответить
-1
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