Капитан сборной Бельгии оценил Зинченко и сделал ему пожелание

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне после матча чемпионата Европы 2024 с командой Украины (0:0) высказался об украинском защитнике Александре Зинченко, с которым он в свое время защищал цвета английского клуба «Манчестер Сити».

«Зинченко – невероятный парень. Я играл с ним пять лет, и он проделал невероятную работу для «Манчестер Сити», а теперь и для «Арсенала». Он мой близкий друг, и я желаю ему всего наилучшего. Но, в конце концов, это футбольный матч, и мы хотели, чтобы Бельгия победила. Украина хорошая команда с большим талантом, и они вернутся в будущем, и я желаю им всего наилучшего», – рассказал Де Брюйне.

Напомним, сборная Бельгии в итоговой таблице группы Е Евро-2024 заняла второе место. В 1/8 финала она 1 июля сыграет со сборной Франции.