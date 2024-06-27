Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Бывший защитник национальной команды считает, что нужен исполком
Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал ничью против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.
– Оцените вчерашний матч с Бельгией.
– Вчерашняя игра понравилась, особенно как начинали играть. Так надо было начинать Евро. Первый, второй матчи – такое ощущение, что уже устали за весь турнир. А третья игра очень понравилась – играли вперед, больше ударов было, меньше играли в своей штрафной, было видно желание выиграть этот матч. То, что должно быть в футболе.
– А в целом на Евро чего не хватило, чтобы выйти из группы?
– Ощущение такое, что в третьей игре футболисты познакомились и уже начали общаться.
– Идет дискуссия по Реброву – как считаете, надо оставлять или увольнять?
– Болельщики могут говорить все, что хотят. Но надо, чтобы был исполком, чтобы был отчет за этот турнир, за два года. Так просто махать саблей – это все умеют. Не надо так категорично к этому подходить.
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Виклик - це ситуація не тільки для гравців, які повинні відповідати рівню збірної.
Це і виклик для тренера. Відповідно, якщо команда зазанала тотальну
невдачу, антирикорд всіх ЄВРО, і саме не приємне те що вона не була
відповіно підготовлена, про стратегію вже не говорю - то, зміна
керманича вірний підхід.
Або будемо бодатись в даному соусі ще 4-6 років.
Краще за цей час, кошти, сили - знайти відповідного спеціаліста якийй
буде щось будувати своє, шукати, награвати, доводити. Тренер Албанії в
приклад, про Грузію не говорю вже.
Може краще Луческу взяти, ніж залишати погоління ДК тренерів\фізруків.
Как-будто очередь стоит на должность главного тренера сбу.