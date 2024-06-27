Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал ничью против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Оцените вчерашний матч с Бельгией.

– Вчерашняя игра понравилась, особенно как начинали играть. Так надо было начинать Евро. Первый, второй матчи – такое ощущение, что уже устали за весь турнир. А третья игра очень понравилась – играли вперед, больше ударов было, меньше играли в своей штрафной, было видно желание выиграть этот матч. То, что должно быть в футболе.

– А в целом на Евро чего не хватило, чтобы выйти из группы?

– Ощущение такое, что в третьей игре футболисты познакомились и уже начали общаться.

– Идет дискуссия по Реброву – как считаете, надо оставлять или увольнять?

– Болельщики могут говорить все, что хотят. Но надо, чтобы был исполком, чтобы был отчет за этот турнир, за два года. Так просто махать саблей – это все умеют. Не надо так категорично к этому подходить.