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  4. Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 11:34 |
4184
10

Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной

Бывший защитник национальной команды считает, что нужен исполком

27 июня 2024, 11:34 |
4184
10
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал ничью против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Оцените вчерашний матч с Бельгией.

– Вчерашняя игра понравилась, особенно как начинали играть. Так надо было начинать Евро. Первый, второй матчи – такое ощущение, что уже устали за весь турнир. А третья игра очень понравилась – играли вперед, больше ударов было, меньше играли в своей штрафной, было видно желание выиграть этот матч. То, что должно быть в футболе.

– А в целом на Евро чего не хватило, чтобы выйти из группы?

– Ощущение такое, что в третьей игре футболисты познакомились и уже начали общаться.

– Идет дискуссия по Реброву – как считаете, надо оставлять или увольнять?

– Болельщики могут говорить все, что хотят. Но надо, чтобы был исполком, чтобы был отчет за этот турнир, за два года. Так просто махать саблей – это все умеют. Не надо так категорично к этому подходить.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Сергей Ребров Владислав Ващук исполком УАФ
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 10
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fifa2020
Ребров дно, а не тренер, один з найкращих наших гравців, з досвідом гри проти Мілану, Інтера, Ювентуса - просидів все Євро на лавці! Ребров на вихід...! Треба запросити тренера Албанців, в них гарно побудова гра! І зекономим 70% на зарплаті...
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+1
Sheva19
Ференцварош ждет
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+1
vazazh
А що є кращий? Чи кращі гравці є? Купити тренера? Та він же іншої ментальності. Невже Гвардіолу чи Анчелотті? Потрібно йому Ребру скинути з плеч шеву, та не робити глупот. типу ярмо. лунін. Не звертати уваги на ДК, а будувати команду. На разі не бачу іншого кандидата.
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0
TarasTaras94
На Лігу Націй думаю залишать і насправді це буде чесно, бо попередніх тренерів навіть за не вихід на великі турнір не звільняли, ще був шанс. Епізодично у Реброва були ідеї, але в цілому нижче очікуваного, що по грі, що по результатам. Тож на мою думку Ліга Націй покаже чи є прогрес бо у того Шевченка саме цей турнір був маркером, як і у Петракова тільки у зворотньому плані
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0
Ukraine
А чому б ні?
Виклик - це ситуація не тільки для гравців, які повинні відповідати рівню збірної.
Це і виклик для тренера. Відповідно, якщо команда зазанала тотальну
невдачу, антирикорд всіх ЄВРО, і саме не приємне те що вона не була
відповіно підготовлена, про стратегію вже не говорю - то, зміна
керманича вірний підхід.
Або будемо бодатись в даному соусі ще 4-6 років.
Краще за цей час, кошти, сили - знайти відповідного спеціаліста якийй
буде щось будувати своє, шукати, награвати, доводити. Тренер Албанії в
приклад, про Грузію не говорю вже.
Може краще Луческу взяти, ніж залишати погоління ДК тренерів\фізруків.
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0
antt
Ну виходить збірна не так погано зіграла тільки пропустила багато з румунами. А перемогти більше ніж в один мяч, чи більше ніж раз це було не під силу.
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0
Xvalenok03
Уже дискуссия.
Как-будто очередь стоит на должность главного тренера сбу.
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0
OLDTROLL
Пану Сергію варто повертатися в Саудівську аравію!
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-1
Василий Гредюшкин
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-2
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