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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 11:21 | Обновлено 27 июня 2024, 12:02
1631
1

В Днепре-1 опровергли слова об исчезновении клуба

Вячеслава Фридмана неправильно поняли

27 июня 2024, 11:21 | Обновлено 27 июня 2024, 12:02
1631
1
В Днепре-1 опровергли слова об исчезновении клуба
Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман опроверг свои же слова о предстоящем исчезновении спортивного клуба:

«Мы не собираемся делать радикальных заявлений. Предполагая печальный финал, я говорил о худшем варианте, но это не значит, что мы ничего не делаем.

Сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами. В качестве домашней арены для еврокубков заявлен стадион в словацком Кошице. Сбор команды в Днепре запланирован на 6-7 июля, тренеры планируют учебно-тренировочную программу. Далее команда должна переехать в Ужгород. Ситуация сложная, но мы надеемся на оптимистическую развязку».

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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