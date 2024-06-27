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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 10:20 | Обновлено 27 июня 2024, 10:29
455
0

Назван лидер Евро-2024 по созданным моментам. Возраст – не помеха

Вне конкуренции оказался датчанин Эриксен

27 июня 2024, 10:20 | Обновлено 27 июня 2024, 10:29
455
0
Назван лидер Евро-2024 по созданным моментам. Возраст – не помеха
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен является лидером чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии, по количеству созданных моментов.

32-летний игрок английского «Манчестер Юнайтед» в трех матчах групповой стадии создал партнерам по сборной 13 голевых возможностей.

В первую тройку данного реестра также входят полузащитник бельгийцев Кевин де Брюйне (11 моментов) и защитник сборной Турции Ферди Кадыоглу (10 моментов).

В топ-10 рейтинга нет ни одного представителя сборной Украины, которая, напомним, набрав 4 очка, финишировала четвертой в квартете Е и завершила выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что определен лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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