Не Трубин и не Лунин. Назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили стал лучшим вратарем группового турнира чемпионата Европы 2024 по количеству совершенных сейвов.

23-летний уроженец Тбилиси за три матча в группе при четырех пропущенных голах совершил 20 сейв.

Второе место в реестре занял голкипер сборной Румынии Флорин Ницэ, у которого 13 сейвов. Третью позицию с 12 сейвами в активе разделили Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Барт Вербрюгген (Нидерланды), Ангус Ганн (Шотландия), Коэн Кастельс (Бельгия) и Мартин Дубравка (Словакия).

Украинец Анатолий Трубин занял в рейтинге 14-е место. На его счету 8 сейвов в двух поединках. Андрей Лунин расположился на 27-й позиции, имея 2 сейва в одном матче.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии отметилась приятным антирекордом Евро, которым можно гордиться.