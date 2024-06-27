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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 08:40 | Обновлено 27 июня 2024, 08:52
1481
2

Не Трубин и не Лунин. Назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов

Вне конкуренции оказался грузин Гиорги Мамардашвили

27 июня 2024, 08:40 | Обновлено 27 июня 2024, 08:52
1481
2
Не Трубин и не Лунин. Назван лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили стал лучшим вратарем группового турнира чемпионата Европы 2024 по количеству совершенных сейвов.

23-летний уроженец Тбилиси за три матча в группе при четырех пропущенных голах совершил 20 сейв.

Второе место в реестре занял голкипер сборной Румынии Флорин Ницэ, у которого 13 сейвов. Третью позицию с 12 сейвами в активе разделили Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Барт Вербрюгген (Нидерланды), Ангус Ганн (Шотландия), Коэн Кастельс (Бельгия) и Мартин Дубравка (Словакия).

Украинец Анатолий Трубин занял в рейтинге 14-е место. На его счету 8 сейвов в двух поединках. Андрей Лунин расположился на 27-й позиции, имея 2 сейва в одном матче.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии отметилась приятным антирекордом Евро, которым можно гордиться.

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Евро-2024 сборная Грузии по футболу Гиорги Мамардашвили Анатолий Трубин Андрей Лунин Джанлуиджи Доннарумма Барт Вербрюгген Мартин Дубравка
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Этот вратарь себя продал, хотя он уже играет достаточно высоко, в Ла Лиге. А нашим видимо не надо было вот это вот все. Им классно играть и в УПЛ.
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+1
Chemist
Позиції Кастельса, Ніце, Дубравки і Луніна в цьому рейтингу чітко свідчать, чому ми не вийшли з групи
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-2
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