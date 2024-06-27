Грузия отметилась приятным антирекордом Евро, которым можно гордиться

26 июня в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Грузии и Португалии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин, которые благодаря этого прошли в плей-офф турнира.

В победном матче с Португалией игроки сборной Грузии добились показателя в 28% во владении мячом.

Это самый низкий подобный показатель победившей команды на чемпионатах Европы, начиная с 1980 года, когда ведется такая статистика.

Ранее сообщалось, что список бомбардиров Евро-2024 перед стартом плей-офф возглавляет неожиданный лидер – нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе.