Грузия отметилась приятным антирекордом Евро, которым можно гордиться
Выступления в группе чемпионата Европы 2024 грузины завершили победой над Португалией
26 июня в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Грузии и Португалии.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин, которые благодаря этого прошли в плей-офф турнира.
В победном матче с Португалией игроки сборной Грузии добились показателя в 28% во владении мячом.
Это самый низкий подобный показатель победившей команды на чемпионатах Европы, начиная с 1980 года, когда ведется такая статистика.
Ранее сообщалось, что список бомбардиров Евро-2024 перед стартом плей-офф возглавляет неожиданный лидер – нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе.
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