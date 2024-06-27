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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 07:13 | Обновлено 27 июня 2024, 07:19
1497
0

Грузия отметилась приятным антирекордом Евро, которым можно гордиться

Выступления в группе чемпионата Европы 2024 грузины завершили победой над Португалией

27 июня 2024, 07:13 | Обновлено 27 июня 2024, 07:19
1497
0
Грузия отметилась приятным антирекордом Евро, которым можно гордиться
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Грузии и Португалии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу грузин, которые благодаря этого прошли в плей-офф турнира.

В победном матче с Португалией игроки сборной Грузии добились показателя в 28% во владении мячом.

Это самый низкий подобный показатель победившей команды на чемпионатах Европы, начиная с 1980 года, когда ведется такая статистика.

Ранее сообщалось, что список бомбардиров Евро-2024 перед стартом плей-офф возглавляет неожиданный лидер – нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе.

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Евро-2024 сборная Грузии по футболу Грузия - Португалия
Юрій Остроумов Источник: Opta
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