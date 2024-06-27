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  4. Неожиданно заслуженный лидер. Список бомбардиров Евро-2024 перед плей-офф
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 05:45 |
987
0

Неожиданно заслуженный лидер. Список бомбардиров Евро-2024 перед плей-офф

Жорж Микаутадзе из Грузии забил 3 гола на групповом этапе

27 июня 2024, 05:45 |
987
0
Неожиданно заслуженный лидер. Список бомбардиров Евро-2024 перед плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

26 июня завершились все матчи группового этапа финальной части Евро-2024, которое проходит на полях Германии.

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы сейчас является форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе. На его счету 3 забитых мяча. Он отличился во всех поединках группы: против Турции, против Чехии и против Португалии.

В ворота чехов и португальцев Микаутадзе забил с пенальти. А в игре с Турцией Жорж оформил исторический для Сакартвело гол – первый в истории страны на Евро!

2-е – 6-е место делят Никлас Фюллкруг (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Разван Марин (Румыния), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).

Список лучших бомбардиров Евро-2024 перед стартом плей-офф:

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Жорж Микаутадзе Никлас Фюллкруг Коди Гакпо Разван Марин Джамал Мусиала Иван Шранц бомбардиры лучший бомбардир Евро-2024 сборная Грузии по футболу
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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