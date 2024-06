Неожиданно заслуженный лидер. Список бомбардиров Евро-2024 перед плей-офф

26 июня завершились все матчи группового этапа финальной части Евро-2024, которое проходит на полях Германии.

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы сейчас является форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе. На его счету 3 забитых мяча. Он отличился во всех поединках группы: против Турции, против Чехии и против Португалии.

В ворота чехов и португальцев Микаутадзе забил с пенальти. А в игре с Турцией Жорж оформил исторический для Сакартвело гол – первый в истории страны на Евро!

2-е – 6-е место делят Никлас Фюллкруг (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Разван Марин (Румыния), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).

Список лучших бомбардиров Евро-2024 перед стартом плей-офф:

Top Scorers at EURO 2024 so far:



3 - Georges Mikautadze 🇬🇪

2 - Cody Gakpo 🇳🇱

2 - Jamal Musiala 🇩🇪

2 - Niclas Fullkrug 🇩🇪

2 - Ivan Schranz 🇸🇰

2 - Razvan Marin 🇷🇴



Breakout Player of the Tournament! 🔥 pic.twitter.com/u9kthIQA8s