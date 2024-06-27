Неожиданно заслуженный лидер. Список бомбардиров Евро-2024 перед плей-офф
Жорж Микаутадзе из Грузии забил 3 гола на групповом этапе
26 июня завершились все матчи группового этапа финальной части Евро-2024, которое проходит на полях Германии.
Лучшим бомбардиром чемпионата Европы сейчас является форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе. На его счету 3 забитых мяча. Он отличился во всех поединках группы: против Турции, против Чехии и против Португалии.
В ворота чехов и португальцев Микаутадзе забил с пенальти. А в игре с Турцией Жорж оформил исторический для Сакартвело гол – первый в истории страны на Евро!
2-е – 6-е место делят Никлас Фюллкруг (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды), Разван Марин (Румыния), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).
Список лучших бомбардиров Евро-2024 перед стартом плей-офф:
Top Scorers at EURO 2024 so far:— The Overlap (@WeAreTheOverlap) June 26, 2024
3 - Georges Mikautadze 🇬🇪
2 - Cody Gakpo 🇳🇱
2 - Jamal Musiala 🇩🇪
2 - Niclas Fullkrug 🇩🇪
2 - Ivan Schranz 🇸🇰
2 - Razvan Marin 🇷🇴
Breakout Player of the Tournament! 🔥 pic.twitter.com/u9kthIQA8s
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