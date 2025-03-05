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  4. ВИДЕО. Бавария во второй раз забила Байеру в Лиге чемпионов. Гол от Мусиалы
Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:18 |
38
1

ВИДЕО. Бавария во второй раз забила Байеру в Лиге чемпионов. Гол от Мусиалы

Мюнхенцы побеждают со счетом 2:0

05 марта 2025, 23:18 |
38
1
ВИДЕО. Бавария во второй раз забила Байеру в Лиге чемпионов. Гол от Мусиалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

В среду, 5 марта, проходит матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Бавария» и «Байер».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится в Леверкузене 11 марта. Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с миланским «Интером» или «Фейеноордом».

На 54-й минуте счет в матче стал 2:0. Голом отметился звездный хавбек Джамал Мусиала.

ВИДЕО. Бавария во второй раз забила Байеру в Лиге чемпионов. Гол от Мусиалы

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Джамал Мусиала Байер Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Бавария - Байер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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T-800
молодец, Компани, наказывает баскских гребанных расистов
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