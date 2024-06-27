Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженк ТОСУН: «Мы продолжим играть для наших болельщиков»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 11:04 |
249
0

Дженк ТОСУН: «Мы продолжим играть для наших болельщиков»

Нападающий сборной Турции прокомментировал победу над Чехией

27 июня 2024, 11:04 |
249
0
Дженк ТОСУН: «Мы продолжим играть для наших болельщиков»
УЕФА. Дженк Тосун

Нападающий сборной Турции Дженк Тосун прокомментировал победу над национальной командой Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы закончили группу на втором месте с шестью очками. В плей-офф мы сыграем с Австрией. Мы потерпели тяжелое поражение от них в товарищеском матче в марте. На этот раз мы хотим победить.

Я очень рад, что забил, но еще больше я рад, что команда победила. Мы всегда играем, мечтая об успехе, который был на Евро-2008. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков. Они действительно дают нам почувствовать, будто мы играем матчи в Турции. Мы будем продолжать играть для них».

Благодаря победе Турция вышла в 1/8 финала Евро-2024, где будет противостоять Австрии. Чехия заняла последнее место в группе F и отправилась домой.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С такой командой мы должны требовать большего»
Максим ФЕЩУК: «Увольнение Реброва? Я бы не торопился»
Ротань оценил выступление сборной Украины на Евро-2024
Дженк Тосун сборная Турции по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Чехии - Турция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Футбол | 27 июня 2024, 05:59 10
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины

На ничейный исход в поединке Словакия – Румыния на Betfair загрузили более 1 млн евро

Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26 июня 2024, 20:00 1
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»

Британец отдал должное Александру

В Днепре-1 опровергли слова об исчезновении клуба
Футбол | 27.06.2024, 11:21
В Днепре-1 опровергли слова об исчезновении клуба
В Днепре-1 опровергли слова об исчезновении клуба
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 22:24
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26.06.2024, 11:34
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 5
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 13
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 2
Бокс
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем