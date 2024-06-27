Дженк ТОСУН: «Мы продолжим играть для наших болельщиков»

Нападающий сборной Турции Дженк Тосун прокомментировал победу над национальной командой Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы закончили группу на втором месте с шестью очками. В плей-офф мы сыграем с Австрией. Мы потерпели тяжелое поражение от них в товарищеском матче в марте. На этот раз мы хотим победить.

Я очень рад, что забил, но еще больше я рад, что команда победила. Мы всегда играем, мечтая об успехе, который был на Евро-2008. Я также хочу поблагодарить наших болельщиков. Они действительно дают нам почувствовать, будто мы играем матчи в Турции. Мы будем продолжать играть для них».

Благодаря победе Турция вышла в 1/8 финала Евро-2024, где будет противостоять Австрии. Чехия заняла последнее место в группе F и отправилась домой.