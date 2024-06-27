Барыш ЙЫЛМАЗ: «Это поколение может достичь невероятных вещей»
Нападающий сборной Турции прокомментировал победу над Чехией
Нападающий сборной Турции Барыш Алпер Йылмаз прокомментировал победу над национальной командой Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:
«Это была невероятная атмосфера. На последних минутах пульс у всех учащенно бился, это был очень захватывающий матч. Когда мы говорили перед турниром, нашей первой целью был выход из группы. Это поколение может достичь невероятных вещей.
Футбол – это командная игра. Я счастлив, что меня признали лучшим игроком матча, но это произошло благодаря помощи моих товарищей по команде».
Благодаря победе Турция вышла в 1/8 финала Евро-2024, где будет противостоять Австрии. Чехия заняла последнее место в группе F и отправилась домой.
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