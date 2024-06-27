Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барыш ЙЫЛМАЗ: «Это поколение может достичь невероятных вещей»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 09:51 |
492
1

Барыш ЙЫЛМАЗ: «Это поколение может достичь невероятных вещей»

Нападающий сборной Турции прокомментировал победу над Чехией

27 июня 2024, 09:51 |
492
1
Барыш ЙЫЛМАЗ: «Это поколение может достичь невероятных вещей»
УЕФА. Барыш Алпер Йылмаз

Нападающий сборной Турции Барыш Алпер Йылмаз прокомментировал победу над национальной командой Чехии (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это была невероятная атмосфера. На последних минутах пульс у всех учащенно бился, это был очень захватывающий матч. Когда мы говорили перед турниром, нашей первой целью был выход из группы. Это поколение может достичь невероятных вещей.

Футбол – это командная игра. Я счастлив, что меня признали лучшим игроком матча, но это произошло благодаря помощи моих товарищей по команде».

Благодаря победе Турция вышла в 1/8 финала Евро-2024, где будет противостоять Австрии. Чехия заняла последнее место в группе F и отправилась домой.

По теме:
Лучше некуда. Испания отметилась абсолютным достижением на Евро-2024
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Назван лидер Евро-2024 по созданным моментам. Возраст – не помеха
сборная Турции по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Чехии - Турция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 26 июня 2024, 11:35 3
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика

Известный в прошлом боец не согласен со своим соотечественником

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26 июня 2024, 11:34 10
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Эдвард Йорданеску обыграл украинцев, но проиграл бельгийцам

Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
Футбол | 27.06.2024, 05:29
Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
Роман ЯРЕМЧУК: «В матче Словакии и Румынии был противоречивый пенальти»
Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
Футбол | 27.06.2024, 09:53
Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
Динамо интересен 25-летний центрбек из Франции
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26.06.2024, 20:00
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Нас навчило, що не варто розкидатись такими словами, і вас навчить
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 441
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 11
Футбол
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем