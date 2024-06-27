Не все так печально. Матч с Бельгией стал историческим для Украины

26 июня в 3-м туре группы Е чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии, сборная Украины сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии.

В итоговой таблице квартета украинская команда заняла 4-ю позицию, имея 4 очка, и завершила выступления на турнире.

Результат матча с бельгийцами стал историческим для сборной Украины. Еще никогда ранее в истории она не играла вничью без голов в матчах финальной стадии чемпионата Европы.

Напомним, на Евро-2012 сборная Украины в группе одержала одну победу и два матча проиграла, на Евро-2016 в группе было три поражения, а на Евро-2020 «сине-желтые» в группе один матч выиграли, а два – проиграли, после чего в плей-офф добились победы 2:1 над Швецией в дополнительное время и проиграли 0:4 команде Англии.

Ранее сообщалось, что в УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией.