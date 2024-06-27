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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 09:55 | Обновлено 27 июня 2024, 10:04
1764
5

Не все так печально. Матч с Бельгией стал историческим для Украины

«Сине-желтые» завершили выступления на Евро-2024

27 июня 2024, 09:55 | Обновлено 27 июня 2024, 10:04
1764
5
Не все так печально. Матч с Бельгией стал историческим для Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в 3-м туре группы Е чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии, сборная Украины сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии.

В итоговой таблице квартета украинская команда заняла 4-ю позицию, имея 4 очка, и завершила выступления на турнире.

Результат матча с бельгийцами стал историческим для сборной Украины. Еще никогда ранее в истории она не играла вничью без голов в матчах финальной стадии чемпионата Европы.

Напомним, на Евро-2012 сборная Украины в группе одержала одну победу и два матча проиграла, на Евро-2016 в группе было три поражения, а на Евро-2020 «сине-желтые» в группе один матч выиграли, а два – проиграли, после чего в плей-офф добились победы 2:1 над Швецией в дополнительное время и проиграли 0:4 команде Англии.

Ранее сообщалось, что в УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 5
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nick07
а в чому "досягнення"? 
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0
Alex Komnin
Така собі радість... Якби з групи у плей-офф проходило б 4 команди, то Україна б зайняла 5 місце.
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-2
Fuz1982z
наше місце топ 66
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-2
Southeast*
 Наше место - №17 .  
 И это не как у чехов, поляков или каких то хорватов.
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-4
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