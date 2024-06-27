В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией

26 июня в матче 3-го тура группы Е чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии, сборная Украины сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии.

В итоговой таблице квартета украинцы заняли 4-е место, имея 4 очка, и завершили выступления на турнире.

«Судьба Украины на Евро-2024 была предрешена тяжелым поражением от Румынии [со счетом 0:3] в стартовом матче. Несмотря на драматичную победу над Словакией (2:1) и тяжелую ничью с Бельгией, молодому составу Реброва придется распрощаться [с турниром] раньше времени. Их выступления в Германии продемонстрировали многообещающие перспективы «сине-желтых», что позволяет говорить о светлом будущем», – сказано в релизе рекрута пресс-службы УЕФА к выступлению сборной Украины на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный определил, когда Украина упустила свое на Евро-2024.