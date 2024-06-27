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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 09:36 | Обновлено 27 июня 2024, 10:35
6206
4

В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией

Есть итоговый вердикт кампании команды Сергея Реброва в группе Е

27 июня 2024, 09:36 | Обновлено 27 июня 2024, 10:35
6206
4
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в матче 3-го тура группы Е чемпионата Европы 2024, проходящего в Германии, сборная Украины сыграла вничью 0:0 с командой Бельгии.

В итоговой таблице квартета украинцы заняли 4-е место, имея 4 очка, и завершили выступления на турнире.

«Судьба Украины на Евро-2024 была предрешена тяжелым поражением от Румынии [со счетом 0:3] в стартовом матче. Несмотря на драматичную победу над Словакией (2:1) и тяжелую ничью с Бельгией, молодому составу Реброва придется распрощаться [с турниром] раньше времени. Их выступления в Германии продемонстрировали многообещающие перспективы «сине-желтых», что позволяет говорить о светлом будущем», – сказано в релизе рекрута пресс-службы УЕФА к выступлению сборной Украины на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный определил, когда Украина упустила свое на Евро-2024.

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Евро-2024 УЕФА сборная Украины по футболу Украина - Бельгия
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Комментарии 4
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Андрій Лупак
Я з кожним роком все менше вірю у світле майбутнє збірної України з футболу, скільки дивишся, стільки чекаєш, що щось зміниться, а не змінюється ні гра, ні результат.
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0
Standard
Навіть якщо б Україна зачепилася за 3 місце у групі, на кого далі виходило це "золоте покоління" ? Англія, Іспанія, Нідерланди? Там ніхто б вже не грав з нами, як Бельгія, озираючись на очки в таблиці, а відтарабанили б по-повній цих зін-матвієнків-тимчиків.
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0
nick07
ну програли  в першу чергу тому що тренер не зміг ні налаштувати їх на всі матчі, ні навіть скорегувати тактику під час матчу
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0
Xvalenok03
Релиз в рамочку и в туалете на дверь повесить.
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-3
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