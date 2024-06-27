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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 07:48 | Обновлено 27 июня 2024, 07:51
2677
4

Забарный определил, когда Украина упустила свое на Евро-2024

Защитник – о матче с командой Бельгии

27 июня 2024, 07:48 | Обновлено 27 июня 2024, 07:51
2677
4
Забарный определил, когда Украина упустила свое на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный дал оценку матчу 3-го тура группы Е чемпионата Европы 2024 с командой Бельгии (0:0) и поделился мнением об упущенном шансе командой Сергея Реброва на турнире.

«Я опустошен. Очень тяжело подводить наших людей. Мы хотели подарить им положительные эмоции, но сделали [для этого] недостаточно. Мы играли хорошо, но, опять же, этого было недостаточно.

Обидно, что мы выбыли с четырьмя очками, но мы упустили свой шанс в первой игре против Румынии», – рассказал Забарный.

Сборная Украины, сыграв вничью с бельгийцами в заключительном матче группового турнира Евро-2024, заняла в группе Е последнее четвертое место и прекратила свои выступления на турнире.

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Илья Забарный Евро-2024 Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Своє ви втратили вчора, з бельгійцями, а не в першій грі з румунами. Грузини програли першу гру туркам 1:3 і вчора перемогли португальців. Австрія програла першу гру, але виграла групу, ті самі бельгійці програли перший матч і вийшли в наступний раунд, а ви тепер будете нити за ту гру з румунами вічність.
Просто збірна України посередня команда і цей результат є закономірним. 
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