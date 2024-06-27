Забарный определил, когда Украина упустила свое на Евро-2024

Защитник сборной Украины Илья Забарный дал оценку матчу 3-го тура группы Е чемпионата Европы 2024 с командой Бельгии (0:0) и поделился мнением об упущенном шансе командой Сергея Реброва на турнире.

«Я опустошен. Очень тяжело подводить наших людей. Мы хотели подарить им положительные эмоции, но сделали [для этого] недостаточно. Мы играли хорошо, но, опять же, этого было недостаточно.

Обидно, что мы выбыли с четырьмя очками, но мы упустили свой шанс в первой игре против Румынии», – рассказал Забарный.

Сборная Украины, сыграв вничью с бельгийцами в заключительном матче группового турнира Евро-2024, заняла в группе Е последнее четвертое место и прекратила свои выступления на турнире.