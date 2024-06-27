Стало известно, когда появится конкретика с последующей судьбой Днепра-1

По информации источника Sport.ua, продолжит ли «Днепр-1» выступления в УПЛ, станет известно 1 июля, когда подопечные Юрия Максимова вернутся из отпуска.

Сейчас сложно сказать, какие игроки окончательно остаются в распоряжении главного тренера.

Как стало известно Sport.ua, клубное руководство задолжало зарплату тренерскому штабу, футболистам зарплату за 3-4 последних месяца. Не исключен вариант, чтобы сохранить «прописку» среди команд мастеров, днепряне вынуждены будут специально понизиться в классе, где расходы значительно меньше.

Что же касается представительства «Днепра-1» в Лиге конференций, где согласно жребию он 25 июля и 1 августа он должен помериться силами с венгерской «Академией Пушкаша», то в случае отказа днепрян замена футболистами «Руха» маловероятна. Здесь под ударом окажется УАФ – ответственная за аттестацию своих клубов для выступлений на международной арене. Поэтому «Академия Пушкаша» имеет все шансы пробиться в следующий раунд, даже не выходя на поле.

Ранее мы сообщали, что наставник «Днепра-1» Юрий Максимов близок к тому, чтобы возглавить «Черноморец».