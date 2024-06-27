Позитив. Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024

Сборная Украины по итогам группового турнира чемпионата Европы 2024, который проходит в Германии, заняла 4-е место в дисциплинарном рейтинге турнира.

В трех матчах группы Е «сине-желтые» получили от арбитров три предупреждения.

Напомним, в поединке 1-го тура с Румынией (0:3) желтую карточку перед собой увидел Ефим Конопля, далее – в матче со Словакией (2:1) был предупрежден Роман Яремчук, а в игре с Бельгией (0:0) на желтую карточку наиграл Артем Довбик.

Выше украинской команды в дисциплинарном рейтинге Евро-2024 расположились сборные Нидерландов и Словакии (по два предупреждения). А вот команда Франции, также имея в пассиве три желтые карточки, делит с Украиной 3-4 позиции.

Ранее сообщалось, что матч с Бельгией стал историческим для сборной Украины.