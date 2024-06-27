Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Позитив. Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 11:10 | Обновлено 27 июня 2024, 11:38
1226
1

Позитив. Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024

Футболисты сборной Украины в матчах группы получили три предупреждения

27 июня 2024, 11:10 | Обновлено 27 июня 2024, 11:38
1226
1
Позитив. Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля (слева)

Сборная Украины по итогам группового турнира чемпионата Европы 2024, который проходит в Германии, заняла 4-е место в дисциплинарном рейтинге турнира.

В трех матчах группы Е «сине-желтые» получили от арбитров три предупреждения.

Напомним, в поединке 1-го тура с Румынией (0:3) желтую карточку перед собой увидел Ефим Конопля, далее – в матче со Словакией (2:1) был предупрежден Роман Яремчук, а в игре с Бельгией (0:0) на желтую карточку наиграл Артем Довбик.

Выше украинской команды в дисциплинарном рейтинге Евро-2024 расположились сборные Нидерландов и Словакии (по два предупреждения). А вот команда Франции, также имея в пассиве три желтые карточки, делит с Украиной 3-4 позиции.

Ранее сообщалось, что матч с Бельгией стал историческим для сборной Украины.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С такой командой мы должны требовать большего»
Максим ФЕЩУК: «Увольнение Реброва? Я бы не торопился»
Ротань оценил выступление сборной Украины на Евро-2024
предупреждение (желтая карточка) Евро-2024 сборная Украины по футболу Ефим Конопля Артем Довбик Роман Яремчук сборная Нидерландов по футболу сборная Франции по футболу сборная Словакии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 20:56 441
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024

Команда Реброва не справилась с собственной задачей, после чего конкуренты решили все за нее

Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Футбол | 27 июня 2024, 10:24 14
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым

Игорь Бурбас не хотел распространять информацию до вылета из Евро-2024

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 17:10
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
Футбол | 27.06.2024, 10:54
Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 06:55
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир Бенюк
і тут четверті : D
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 28
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 6
Бокс
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем