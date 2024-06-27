Максим ФЕЩУК: «Увольнение Реброва? Я бы не торопился»

Бывший украинский футболист Максим Фещук прокомментировал ничью сборной Украины против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Оцените выступление Украины в игре с Бельгией и на Евро в целом.

– Отдельно вчерашний матч – лучшая игра нашей сборной на этом Евро. Я увидел комнаду, которая хотела добиться результата, играла очень хорошо. Не хватило забитого мяча, но я получил удовольствие от игры – как они вышли, какая была мотивация. Не надо забывать, что мы играли с мощной командой: Бельгия – далеко не Румыния и не Словакия. Почему не вышли из группы? К сожалению, первая провальная игра не дала нам такой возможности. Взять 4 очка и не выйти – такая судьба. Разочарован результатом, потому что, как по мне, по теоретическим видениям группа была для нас доступной, и с нашими мастерством и потенциалом мы должны были выходить из группы. Но это футбол. Жизнь на том не заканчивается. Теперь придется побороться на выход на ЧМ.

– Чего сборной не хватило, чтобы выйти из группы?

– Как показала практика, первый матч был провальный, а дальше все расписалось. У меня есть вопрос – мне не понравился вчерашний результат матча Румыния – Словакия. Кто бы что ни говорил, как по мне, они расписали ничью. Она устраивала обе команды независимо от результата Бельгия – Украина. Я ждал, что, возможно, там кто-то выиграет, но, к сожалению, так не случилось. Вторая игра – выигрыш против Словакии. У меня вчера возникла такая мысль, что лучше бы мы его вничью сыграли, чтобы условно у румын было 3 очка, Словакии 4, бельгийцев 3 и у нас одно. Нам все равно нужна была бы только победа, чтобы выходить из группы. Было бы возможно интереснее – ничьей нам, как видите, все равно не хватило. Разочарован результатом, но горжусь за такую игру в исполнении наших ребят. Меня удивил тактический план на игру, он себя полностью оправдал. В схеме с двумя центральными нападающими мне очень понравилась игра сборной Украины.

– Мнения болельщиков относительно Реброва разделились – увольнять или нет. Каково Ваше мнение?

– Сколько людей – столько мнений. Есть соответствующее руководство, они будут оценивать работу тренера. Конечно, надо прислушиваться, но комментарии бывают разными, бывают на эмоциях, необдуманными, ошибочными. Если бы не прошли на Евро через стыковые – тоже увольнять? Сейчас прошли бы из группы – тоже увольнять? А что должны были, выиграть Евро, чтобы не увольнять? Мнения разделяются, и это нормально. Я не вижу смысла – почему увольнять? Немножко не получилось, немножко была провальная первая игра, вторая непоказательная, третья показала, что команда может – но было уже поздно. Я бы не спешил.