Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
Главный тренер днепрян утверждает, что впервые слышит об интересе со стороны одесситов
Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал «смерть» спортивного клуба и слухи о своем переходе в одесский «Черноморец».
– Юрий Вильевич, прокомментируйте, пожалуйста, информацию, что «Днепр-1» доживает свой последний день, потому что Фридман фактически констатировал «клиническую смерть» клуба?
– Мне ничего об этом неизвестно. Еще об этом не читал.
– Правда ли, что Вы и ваш тренерский штаб переходите в «Черноморец»?
– Первый раз об этом слышу. Это неправда. Ждем 1-го числа и информацию от руководства, потом будем решать.
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