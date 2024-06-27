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  4. Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 10:54 | Обновлено 27 июня 2024, 12:02
3427
1

Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец

Главный тренер днепрян утверждает, что впервые слышит об интересе со стороны одесситов

27 июня 2024, 10:54 | Обновлено 27 июня 2024, 12:02
3427
1
Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал «смерть» спортивного клуба и слухи о своем переходе в одесский «Черноморец».

– Юрий Вильевич, прокомментируйте, пожалуйста, информацию, что «Днепр-1» доживает свой последний день, потому что Фридман фактически констатировал «клиническую смерть» клуба?

– Мне ничего об этом неизвестно. Еще об этом не читал.

– Правда ли, что Вы и ваш тренерский штаб переходите в «Черноморец»?

– Первый раз об этом слышу. Это неправда. Ждем 1-го числа и информацию от руководства, потом будем решать.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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alex belogubko
зачем писать раньше времени --козлы
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