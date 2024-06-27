Максимов прокомментировал «смерть» Днепра-1 и слухи о переходе в Черноморец

Главный тренер «Днепра-1» Юрий Максимов прокомментировал «смерть» спортивного клуба и слухи о своем переходе в одесский «Черноморец».

– Юрий Вильевич, прокомментируйте, пожалуйста, информацию, что «Днепр-1» доживает свой последний день, потому что Фридман фактически констатировал «клиническую смерть» клуба?

– Мне ничего об этом неизвестно. Еще об этом не читал.

– Правда ли, что Вы и ваш тренерский штаб переходите в «Черноморец»?

– Первый раз об этом слышу. Это неправда. Ждем 1-го числа и информацию от руководства, потом будем решать.