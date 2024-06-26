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  4. Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 22:24 | Обновлено 26 июня 2024, 22:27
1661
4

Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024

Президент УАФ поддержал игроков и болельщиков

26 июня 2024, 22:24 | Обновлено 26 июня 2024, 22:27
1661
4
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации Андрей Шевченко футбола обратился к игрокам и болельщикам сборной Украины после вылета национальной сборной с Евро-2024.

«Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся единственными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!» – написал Андрей в своём Instagram

Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Андрей Шевченко
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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Перець
Чекаємо з нетерпінням ще динамівських сердець тренерів збірної України 
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+2
Nikos
Отак і живем у цьому лайні ховаючи проблеми під коврик, видаючі поразки за перемоги. Це стосується всієї країни вцілому.
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+1
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Анатолий Михно
Зараз дивлюся Грузія-Португалія. Одразу бачу роботу тренера збірної Грузії Віля Саньйоля. Його команда явний андердог, але знає що робити хоча португальці неістово тиснуть....
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0
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