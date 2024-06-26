Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024

Президент Украинской ассоциации Андрей Шевченко футбола обратился к игрокам и болельщикам сборной Украины после вылета национальной сборной с Евро-2024.



«Благодарю команду, тренера и наших лучших болельщиков. Как бы ни было сложно сейчас, остаемся единственными. Сильными. Работаем дальше ради будущего Украины. Слава Украине!» – написал Андрей в своём Instagram



Матч против Бельгии завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.