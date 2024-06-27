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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С такой командой мы должны требовать большего»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 12:20 |
1352
1

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С такой командой мы должны требовать большего»

Специалист считает, что нужно детально проанализировать все ошибки

27 июня 2024, 12:20 |
1352
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С такой командой мы должны требовать большего»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями после вылета национальной команды с Евро-2024.

«Очень болезненно для Украины. Конец Евро-2024. Одна ужасная игра может убить ваш турнир. Мы очень плохо сыграли против сборной Румынии 3:0, героически отыгрались против Словакии 1:2 и хорошо сыграли против Бельгии 0:0.

Я думаю, что с такой командой мы должны требовать большего от наших игроков и тренеров. Нам нужно время, чтобы проанализировать, что произошло и как мы можем улучшить ситуацию», – сказал Левченко.

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Евгений Левченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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vazazh
А звідки взялося, що в нас "такі гравці", які можуть щось більше? Чи ярмо, яке в кращі роки реалізововував з 5 моментів 1 (в кращому), якого поперли з Сауді, чи інші, наприклад Зіна, автобіографію пише (мабуть Мессі чи Рон), які грають при іншому стилі гри команди (за бугром). мурзік з судаком - здатні на більше? Дуже сумнівно. Ще один міф - "гарна" гра з Бел. БО сітуація була заздалегідь відома. Всіх влаштовували нічії, і Бел. приємно було дати очко Укр. Варто було б Укр забити - тут би ми побачили, як нас би натягли одразу. Вигравати може не стал б, але нічію - створили б. Прагматизм відомий: Німеччина в останньому, Португалія, Англія і т.д. Тому - не творить що ми вже вміємо. Товариська з Польщею показала - що ми вміємо, а далі лише підтвердження.
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