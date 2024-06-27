Евгений ЛЕВЧЕНКО: «С такой командой мы должны требовать большего»

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко поделился эмоциями после вылета национальной команды с Евро-2024.

«Очень болезненно для Украины. Конец Евро-2024. Одна ужасная игра может убить ваш турнир. Мы очень плохо сыграли против сборной Румынии 3:0, героически отыгрались против Словакии 1:2 и хорошо сыграли против Бельгии 0:0.

Я думаю, что с такой командой мы должны требовать большего от наших игроков и тренеров. Нам нужно время, чтобы проанализировать, что произошло и как мы можем улучшить ситуацию», – сказал Левченко.

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