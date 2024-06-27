Максимов – главный кандидат на должность тренера Черноморца

Как стало известно Sport.ua, наставник «Днепра-1» Юрий Максимов близок к тому, чтобы возглавить «Черноморец».

По нашей информации, стороны согласовали все детали сотрудничества. Соглашение будет подписано на сезон с опцией продления еще не год. Наставнику осталось завершить свою работу в «Днепре-1», который находится на грани исчезновения. Контракт Максимова с днепровским клубом действует еще год.

В Одессе Максимов будет работать вместе со своим штабом помощников - Николай Медин, Николай Ищенко и Сергей Ревут.

Напомним, что Роман Григорчук покинул «Черноморец» и подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи» на два сезона. В Одессе Григорчук работал с лета 2021 года.