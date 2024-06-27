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  4. Максимов – главный кандидат на должность тренера Черноморца
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 08:39 |
996
0

Максимов – главный кандидат на должность тренера Черноморца

Одесский клуб определился с новым наставником

27 июня 2024, 08:39 |
996
0
Максимов – главный кандидат на должность тренера Черноморца
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Как стало известно Sport.ua, наставник «Днепра-1» Юрий Максимов близок к тому, чтобы возглавить «Черноморец».

По нашей информации, стороны согласовали все детали сотрудничества. Соглашение будет подписано на сезон с опцией продления еще не год. Наставнику осталось завершить свою работу в «Днепре-1», который находится на грани исчезновения. Контракт Максимова с днепровским клубом действует еще год.

В Одессе Максимов будет работать вместе со своим штабом помощников - Николай Медин, Николай Ищенко и Сергей Ревут.

Напомним, что Роман Григорчук покинул «Черноморец» и подписал контракт с азербайджанским «Нефтчи» на два сезона. В Одессе Григорчук работал с лета 2021 года.

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Юрий Максимов инсайд Днепр-1 Черноморец Одесса
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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