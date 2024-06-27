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Испания
27 июня 2024, 10:39 | Обновлено 27 июня 2024, 10:46
192
0

Лучше некуда. Испания отметилась абсолютным достижением на Евро-2024

Команда Луиса де ла Фуэнте выиграла группу В

27 июня 2024, 10:39 | Обновлено 27 июня 2024, 10:46
192
0
Лучше некуда. Испания отметилась абсолютным достижением на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании стала единственной командой на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, которая выиграла все матчи групповой стадии турнира.

Ко всему прочему, испанцы трижды победили без пропущенных мячей, что, напомним, позволило им повторить исторический результат команды Италии на победном для нее Евро-2020.

Напомним, сборная Испании в группе B обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Занв первое место в квартете, в плей-офф чемпионата Европы 2024 команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборной Грузии.

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Евро-2024 сборная Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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