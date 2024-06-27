Лучше некуда. Испания отметилась абсолютным достижением на Евро-2024

Сборная Испании стала единственной командой на чемпионате Европы 2024, который проходит в Германии, которая выиграла все матчи групповой стадии турнира.

Ко всему прочему, испанцы трижды победили без пропущенных мячей, что, напомним, позволило им повторить исторический результат команды Италии на победном для нее Евро-2020.

Напомним, сборная Испании в группе B обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Занв первое место в квартете, в плей-офф чемпионата Европы 2024 команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборной Грузии.