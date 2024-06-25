Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионский ход. Испания повторила результат Италии на победном Евро-2020
Испания
25 июня 2024, 08:14 | Обновлено 25 июня 2024, 08:26
722
0

Чемпионский ход. Испания повторила результат Италии на победном Евро-2020

«Фурия роха» выиграла группу В основной стадии чемпионата Европы

25 июня 2024, 08:14 | Обновлено 25 июня 2024, 08:26
722
0
Чемпионский ход. Испания повторила результат Италии на победном Евро-2020
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 3-го тура в группе В между командами Албании и Испании.

Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу испанской команды, которая набрала 9 очков из девяти возможных и заняла первое место в квартете.

Испанцы, ко всему прочему, завершили групповой этап Евро-2024 без пропущенных голов. Зато ворота своих соперников они поразили 5 раз.

Это второй случай в истории Евро, когда команда проходит группу без пропущенных голов. Впервые такое случилось на Евро-2020. Тогда сборная Италии завершила борьбу в группе с тремя победами в активе и разницей мячей 7-0. Далее она, напомним, дошла до финала турнира и в нем в серии пенальти обыграла Англию – 1:1, пенальти 3-2.

По теме:
Хорватия повторила свой антирекорд на чемпионатах Европы
Автор голевого паса на Дзакканьи против Хорватии оценил исход матча
Все уже решилось. Англия вышла в 1/8 финала Евро-2024
Евро-2024 сборная Испании по футболу Албания - Испания
Юрій Остроумов Источник: The Analyst
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 25 июня 2024, 06:11 0
Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Аргентина – Чили. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

ВИДЕО. Эспиноса защитил титул WBO нокаутом в бою с Чирино
Бокс | 25 июня 2024, 04:13 1
ВИДЕО. Эспиноса защитил титул WBO нокаутом в бою с Чирино
ВИДЕО. Эспиноса защитил титул WBO нокаутом в бою с Чирино

Мексиканец нокаутировал соотечественника в 4-м раунде

Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Теннис | 24.06.2024, 22:31
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Футбол | 24.06.2024, 14:16
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Бокс | 24.06.2024, 20:50
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 11
Футбол
Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов
Процесс ликвидации запущен. У Днепра-1 не осталось футболистов
23.06.2024, 22:29 19
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
23.06.2024, 10:40 2
Футбол
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
24.06.2024, 06:23 48
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем