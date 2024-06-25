Чемпионский ход. Испания повторила результат Италии на победном Евро-2020
«Фурия роха» выиграла группу В основной стадии чемпионата Европы
В понедельник, 24 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 3-го тура в группе В между командами Албании и Испании.
Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу испанской команды, которая набрала 9 очков из девяти возможных и заняла первое место в квартете.
Испанцы, ко всему прочему, завершили групповой этап Евро-2024 без пропущенных голов. Зато ворота своих соперников они поразили 5 раз.
Это второй случай в истории Евро, когда команда проходит группу без пропущенных голов. Впервые такое случилось на Евро-2020. Тогда сборная Италии завершила борьбу в группе с тремя победами в активе и разницей мячей 7-0. Далее она, напомним, дошла до финала турнира и в нем в серии пенальти обыграла Англию – 1:1, пенальти 3-2.
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