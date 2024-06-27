Турция и Чехия провели рекордный матч на Евро. Арбитр работал усердно
Команды получили на двоих 16 желтых и 2 красных карточки
26 июня в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы 2024 в Гамбурге отношения выяснили сборные Чехии и Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.
Игра ознаменовалась большим количеством дисциплинарных взысканий – арбитр Иштван Ковач показал игрокам обеих команд в общей сложности 18 карточке, из которых 16 были желтыми и две красными.
Это наибольшее количество карточек в одной игре в истории чемпионатов Европы.
Напомним, сборная Турции в группе F заняла второе место и сыграет с Австрией в 1/8 финала Евро-2024. Команда Чехии вылетела с турнира, заняв последнее место в таблице квартета.
Ранее сообщалось, что Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024.
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