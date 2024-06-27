Турция и Чехия провели рекордный матч на Евро. Арбитр работал усердно

26 июня в матче 3-го тура группы F чемпионата Европы 2024 в Гамбурге отношения выяснили сборные Чехии и Турции.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.

Игра ознаменовалась большим количеством дисциплинарных взысканий – арбитр Иштван Ковач показал игрокам обеих команд в общей сложности 18 карточке, из которых 16 были желтыми и две красными.

Это наибольшее количество карточек в одной игре в истории чемпионатов Европы.

Напомним, сборная Турции в группе F заняла второе место и сыграет с Австрией в 1/8 финала Евро-2024. Команда Чехии вылетела с турнира, заняв последнее место в таблице квартета.

Ранее сообщалось, что Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024.