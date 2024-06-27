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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 11:58 | Обновлено 27 июня 2024, 12:06
1026
0

Ротань оценил выступление сборной Украины на Евро-2024

Наставник олимпийской сборной – о вылете «сине-желтых» с чемпионата Европы

27 июня 2024, 11:58 | Обновлено 27 июня 2024, 12:06
1026
0
Ротань оценил выступление сборной Украины на Евро-2024
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер олимпийской сборной Украины и Александрии Руслан Ротань поделился мнением относительно выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 в Германии.

«Я хотел бы поддержать нашу сборную Украины. Два последних матча мы провели на достаточно достойном уровне - все шло по нашему сценарию. Самый главный промах - это первая игра, где были минуты волнения, начало турнира. Начало турнира - оно всегда нервное. С этими нервами наши ребята не справились.

В игре со Словакией и Бельгией наши ребята заслуживали большего. Бельгия - самый сильный соперник в этой группе, и мы с ними играли на равных. Обыграли сборную Словакии, проигрывая по ходу поединка. Поэтому этот турнир мы проиграли в первой игре», – заявил Ротань.

Ранее сообщалось, что Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: YouTube
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