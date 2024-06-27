Ротань оценил выступление сборной Украины на Евро-2024

Главный тренер олимпийской сборной Украины и Александрии Руслан Ротань поделился мнением относительно выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 в Германии.

«Я хотел бы поддержать нашу сборную Украины. Два последних матча мы провели на достаточно достойном уровне - все шло по нашему сценарию. Самый главный промах - это первая игра, где были минуты волнения, начало турнира. Начало турнира - оно всегда нервное. С этими нервами наши ребята не справились.

В игре со Словакией и Бельгией наши ребята заслуживали большего. Бельгия - самый сильный соперник в этой группе, и мы с ними играли на равных. Обыграли сборную Словакии, проигрывая по ходу поединка. Поэтому этот турнир мы проиграли в первой игре», – заявил Ротань.

Ранее сообщалось, что Украина попала в лидеры дисциплинарного реестра Евро-2024.