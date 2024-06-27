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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 12:06 | Обновлено 27 июня 2024, 12:08
219
0

Сергей ЛОГИНОВ: «Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить Днепр-1»

Защитник «Александрии» поделился мнением о ситуации в спортивном клубе

27 июня 2024, 12:06 | Обновлено 27 июня 2024, 12:08
219
0
Сергей ЛОГИНОВ: «Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить Днепр-1»
ФК Александрия. Сергей Логинов

Защитник «Александрии» Сергей Логинов поделился мнением о ситуации в «Днепре-1»:

«Читаю новости, общаюсь с ребятами из команды и понимаю, что «Днепр-1» переживает не лучшие времена. Очень сильно надеюсь, что люди, которые сейчас руководят клубом и решают вопросы по нему, сделают все от себя зависящее, чтобы клуб продолжал жить и процветать. Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ. Надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить «Днепр-1».

Сергей Логинов выступал за «Днепр-1» с 2017 по 2023 годы и некоторое время был капитаном команды.

Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман опроверг свои же слова о будущем исчезновении спортивного клуба.

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чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Сергей Логинов
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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