Сергей ЛОГИНОВ: «Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить Днепр-1»
Защитник «Александрии» поделился мнением о ситуации в спортивном клубе
Защитник «Александрии» Сергей Логинов поделился мнением о ситуации в «Днепре-1»:
«Читаю новости, общаюсь с ребятами из команды и понимаю, что «Днепр-1» переживает не лучшие времена. Очень сильно надеюсь, что люди, которые сейчас руководят клубом и решают вопросы по нему, сделают все от себя зависящее, чтобы клуб продолжал жить и процветать. Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ. Надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить «Днепр-1».
Сергей Логинов выступал за «Днепр-1» с 2017 по 2023 годы и некоторое время был капитаном команды.
Ранее коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман опроверг свои же слова о будущем исчезновении спортивного клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
На ничейный исход в поединке Словакия – Румыния на Betfair загрузили более 1 млн евро