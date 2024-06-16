16 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

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Английская команда на 13-й минуте открыла счет в поединке Евро-2024. Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и вывел вперед команду Англии (1:0).

Сербия – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 13 мин.