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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 22:37 | Обновлено 25 июня 2024, 22:48
1412
5

Источник: Себальос может достаться Динамо абсолютно бесплатно

Бразильская Форталеза может отдать защитника в бесплатную аренду

25 июня 2024, 22:37 | Обновлено 25 июня 2024, 22:48
1412
5
Источник: Себальос может достаться Динамо абсолютно бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

Колумбийский защитник Брайан Себальос может обойтись «Динамо» абсолютно бесплатно, но только на короткий срок.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, киевляне успокоили потенциального новичка и гарантировали ему вопросы безопасности.

Однако бразильский клуб «Форталеза» уже не заинтересован в возвращении футболиста и согласился отпустить его в бесплатную аренду с правом выкупа. Это будет испытательный срок для игрока.

Динамо продолжает поиск альтернативных защитников, и один из них может прийти одновременно с трансфером Себальоса.

Себальос выступал за колумбийскую команду Хуниор на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 года без забитых голов).

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Динамо Киев трансферы Форталеза чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Атлетико Хуниор Брайан Себальос Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 5
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DK1961
Ну в общем бурбасятина провалилась. Теперь будут пиарить, что колумбиец никакой. Лохметовская ИПСО в разгаре
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+3
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ТвояМамка
Гарантировали как зе захыст энергоносийив?)
Ну ок. Удачи
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-1
didora
Собірають безкоштовний взброд. Та купіть ви нормального захисника за 1-2-3 мільйони. Грать у захисті немає кому(у центрі).
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-1
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