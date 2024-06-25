Источник: Себальос может достаться Динамо абсолютно бесплатно

Колумбийский защитник Брайан Себальос может обойтись «Динамо» абсолютно бесплатно, но только на короткий срок.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, киевляне успокоили потенциального новичка и гарантировали ему вопросы безопасности.

Однако бразильский клуб «Форталеза» уже не заинтересован в возвращении футболиста и согласился отпустить его в бесплатную аренду с правом выкупа. Это будет испытательный срок для игрока.

Динамо продолжает поиск альтернативных защитников, и один из них может прийти одновременно с трансфером Себальоса.

Себальос выступал за колумбийскую команду Хуниор на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 года без забитых голов).