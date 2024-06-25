Источник: Себальос может достаться Динамо абсолютно бесплатно
Бразильская Форталеза может отдать защитника в бесплатную аренду
Колумбийский защитник Брайан Себальос может обойтись «Динамо» абсолютно бесплатно, но только на короткий срок.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, киевляне успокоили потенциального новичка и гарантировали ему вопросы безопасности.
Однако бразильский клуб «Форталеза» уже не заинтересован в возвращении футболиста и согласился отпустить его в бесплатную аренду с правом выкупа. Это будет испытательный срок для игрока.
Динамо продолжает поиск альтернативных защитников, и один из них может прийти одновременно с трансфером Себальоса.
Себальос выступал за колумбийскую команду Хуниор на правах аренды из Форталезы (4 матча в сезоне 2024 года без забитых голов).
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