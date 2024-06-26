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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 05:35 | Обновлено 26 июня 2024, 06:27
309
0

Легионер из Туниса прошел медосмотр и подпишет контракт с Шахтером

Центральный защитник Алаа Грам 26 июня станет игроком клуба из Донецка

26 июня 2024, 05:35 | Обновлено 26 июня 2024, 06:27
309
0
Легионер из Туниса прошел медосмотр и подпишет контракт с Шахтером
Twitter. Алаа Грам (слева)

26 июня донецкий Шахтер подпишет центрального защитника Алаа Грама из Туниса.

Потенциальный новичок уже прибыл в Словению, где прошел медосмотр, информирует журналист Игорь Бурбас.

Чемпионы Украины проводят в Словении предсезонные учебно-тренировочные сборы.

Рост будущего новичка «Шахтера» – 190 см, правоногий центрбек. Через месяц Граму исполнится 23 года.

Всю карьеру Грам провел в родном чемпионате Туниса. Вызывался в национальную сборную, за которую сыграл 3 матча.

За свой клуб «Сфаксьен» он забил 4 гола в 16 матчах чемпионата Туниса 2023/24.

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Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы медосмотр Игорь Бурбас
Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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