Легионер из Туниса прошел медосмотр и подпишет контракт с Шахтером

26 июня донецкий Шахтер подпишет центрального защитника Алаа Грама из Туниса.

Потенциальный новичок уже прибыл в Словению, где прошел медосмотр, информирует журналист Игорь Бурбас.

Чемпионы Украины проводят в Словении предсезонные учебно-тренировочные сборы.

Рост будущего новичка «Шахтера» – 190 см, правоногий центрбек. Через месяц Граму исполнится 23 года.

Всю карьеру Грам провел в родном чемпионате Туниса. Вызывался в национальную сборную, за которую сыграл 3 матча.

За свой клуб «Сфаксьен» он забил 4 гола в 16 матчах чемпионата Туниса 2023/24.