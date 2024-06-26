Легионер из Туниса прошел медосмотр и подпишет контракт с Шахтером
Центральный защитник Алаа Грам 26 июня станет игроком клуба из Донецка
26 июня донецкий Шахтер подпишет центрального защитника Алаа Грама из Туниса.
Потенциальный новичок уже прибыл в Словению, где прошел медосмотр, информирует журналист Игорь Бурбас.
Чемпионы Украины проводят в Словении предсезонные учебно-тренировочные сборы.
Рост будущего новичка «Шахтера» – 190 см, правоногий центрбек. Через месяц Граму исполнится 23 года.
Всю карьеру Грам провел в родном чемпионате Туниса. Вызывался в национальную сборную, за которую сыграл 3 матча.
За свой клуб «Сфаксьен» он забил 4 гола в 16 матчах чемпионата Туниса 2023/24.
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