Романо подтвердил: Шахтер завершил сделку по подписанию центрбека из Туниса

Донецкий Шахтер подписал 22-летнего защитника сборной Туниса Алаа Грама, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

22-летний центрбек Алаа Грам выступал за команду «Сфаксьен» из чемпионата Туниса.

За трансфер талантливого африканца «Шахтер» заплатил 2 млн евро.

Его контракт со «Сфаксьеном» истекает в июне 2025 года.

В активе футболиста – 3 матча за сборную Туниса. За свой клуб он забил 4 гола в 16 матчах чемпионата Туниса 2023/24.

