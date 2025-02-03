Сегодня последний день трансферного окна в топ-лигах. Что ждать украинцам?

Сегодня, 3 февраля, в топовых европейских футбольных лигах завершает работу зимнее трансферное окно.

В ночь на 4 февраля «форточка» будет официально закрыта в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге, испанской Ла Лиге и французской Лиге 1.

Регистрировать новичков клубы этих дивизионов в следующий раз смогут уже только летом, однако это правило не касается свободных агентов.

Прямо сейчас слухи «отправляют» в топовые лиги Европы нескольких украинских футболистов, поэтому сегодня для них фактически наступает «время Ч».

В частности, 23-летнего хавбека «Динамо» Владимира Бражко в последние дни связывают с возможным переездом на Туманный Альбион. В Англии услугами центрального хавбека активно интересуется один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша тамошней Премьер-лиги «Вулверхэмптон». За Бражко «волки» готовы заплатить около 20 миллионов евро, однако, по последней информации, трансфер в настоящий момент находится под угрозой срыва. Очевидно, не сумев достичь соглашения с «Динамо», «Вулверхэмптон» обратил внимание на хавбека «Реймса» Маршалла Мунеци, покупка которого практически наверняка приведет к отмене переговоров по Бражко.

Также в Англии продолжают циркулировать слухи относительно возможной смены прописки 22-летним центрбеком «Борнмута» и сборной Украины Ильей Забарным. Активный интерес к нему проявляет «Ливерпуль», однако пока нет никаких предпосылок к тому, что «красные» попытаются совершить попытку оформить сделку по украинцу уже в текущее трансферное окно. Вероятнее всего, покупку Забарного в «Ливерпуле» рассматривают уже как одну из опций усиления состава на лето.

Ожидается, что сегодня в Испанию официально переберется 21-летний центрбек «Динамо» Максим Дячук. Что правда, речь идет не о переходе в клуб Ла Лиги, а о варианте с клубом второго тамошнего дивизиона – «Сарагосой». Дячук должен стать игроком этой команды на правах аренды до конца текущего сезона, причем с опцией выкупа. Последняя, как пишут инсайдеры, составит от 1 до 1,5 миллионов евро. Сделка находится на финальной стадии оформления.

По информации пабликов, еще одним центрбеком «Динамо» – 19-летним Тарасом Михавко – интересуется «Марсель». Представитель французской Лиги 1 якобы очень конкретно изучает возможность подписания украинского таланта, но пока очевидных предпосылок к тому, что трансфер может состояться уже сегодня нет. Ранее «Марсель» торговал опытного центрбека «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, предлагая за него «горнякам» весьма пристойную сумму (по одним данным – 8,5 миллионов евро, по другим – около 12 миллионов евро), однако получил отказ и был вынужден сфокусироваться на других кандидатах. Интересно, что главным тренером «Марселя» ныне является итальянец Роберто Де Дзерби, который работал в УПЛ с «Шахтером» в первой половине сезона-2021/22, а покинуть свой пост был вынужден из-за начавшейся полномасштабной фазы российско-украинской войны.

Есть спрос на трансферном рынке и на лидера атак «Полесья» Александра Назаренко. Информацию об этом недавно подтвердил президент житомирского клуба Геннадий Буткевич, который, впрочем, не стал конкретизировать лиги, представители которых контактируют с «волками» по вингеру. Наиболее вероятным претендентом на покупку Назаренко считается «Трабзонспор», который этой зимой уже де-факто подписал двух украинцев – Даниила Сикана и Александра Зубкова из «Шахтера». Но в Турции трансферное окно открыто до 11 февраля, а потому время договориться по трансферу Назаренко у сторон еще есть.

Под большим вопросом находится и возможный уход из «Арсенала» в текущее трансферное окно Александра Зинченко. Интерес к фулбеку ранее приписывали «Интеру» и «Атлетико», но оба этих клуба, похоже, сегодня точно не нацелены на завершение сделки. В частности, президент «матрасников» Энрике Сересо недавно заявил, что кадровых сюрпризов не ожидает, а его команда планирует продолжать играть в том же составе, который имеется в настоящий момент.

Getty Images/Global Images Ukraine. Скорее всего, прощаться с фанатами «Арсенала» этой зимой Зинченко не придется

Впрочем, у Зинченко еще будет шанс покинуть «Арсенал» и найти клуб, где он получит больше игровой практики. Это возможно за счет интереса к 28-летнему украинцу со стороны «Фенербахче». Пока турки выжидают, чем закончатся контакты по Александру у представителей топовых лиг, а после закрытия трансферных окон в этих чемпионатах, возможно, будут готовы действовать, не участвуя в аукционных торгах, а предлагая ту сумму, которая будет казаться им максимально справедливой.

А вот трансфера 29-летнего центрфорварда сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука сегодня ждать не стоит. Несмотря на то, что активный интерес к нападающему проявляла итальянская «Венеция», в греческом клубе решили дать Яремчуку еще один шанс проявить себя, и изменить позицию будут готовы только в случае получения крайне выгодного предложения, на что один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша итальянской Серии А вряд ли способен.

Вполне вероятно, что сегодня речь может зайти и о других трансферах украинских футболистов в Европу, поэтому предлагаем вам тщательно следить за новостной лентой на Sport.ua, благодаря чему вы всегда в оперативном порядке будете знакомы со всеми ключевыми событиями, происходящими не только в футболе, но и в мире спорта в целом.