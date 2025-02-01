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  4. Зинченко не перейдет зимой в Атлетико. Президент мадридцев назвал причину
Англия
01 февраля 2025, 19:10 |
1760
5

Зинченко не перейдет зимой в Атлетико. Президент мадридцев назвал причину

Мадридцы не планируют делать никаких движений на трансферном рынке

01 февраля 2025, 19:10 |
1760
5
Зинченко не перейдет зимой в Атлетико. Президент мадридцев назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» до завершения трансферного окна. Украинцем интересуются «Интер», «Атлетико» и «Боруссия».

Однако переход украинца в мадридский клуб маловероятен этой зимой. Президент «Атлетико» Энрике Сересо заверил, что клуб не планирует никаких движений на зимнем трансферном рынке.

«Сюрпризов не будет. У нас отличная команда, которая на данный момент очень хорошо подготовлена, у нас замечательный тренер. Мы хотим и будем продолжать играть в том составе, что у нас есть сейчас», – сказал Сересо.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Serhii P.
Та це було зрозуміло, що "Атлетіко" Зінченком не цікавиться. Не знаю, хто і чому запустив цю "качку". Для Зіни реальний варіант - це піти в оренду в інший клуб Прем"єр-Ліги, напр. "Вулверхемптон".
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+3
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Ruslan77777
В Ворсклу, я думаю, піде
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+2
vbrjkf
А скільки галасу було на сайті. Спорт.юа. ви просто перетворюєтесь на агенство ОБС (одна бабця сказала...) Цим ви свій рейтинг не покращите.
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0
Leon Killer
Полесье максимум
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0
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