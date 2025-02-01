Зинченко не перейдет зимой в Атлетико. Президент мадридцев назвал причину

Александр Зинченко может покинуть «Арсенал» до завершения трансферного окна. Украинцем интересуются «Интер», «Атлетико» и «Боруссия».

Однако переход украинца в мадридский клуб маловероятен этой зимой. Президент «Атлетико» Энрике Сересо заверил, что клуб не планирует никаких движений на зимнем трансферном рынке.

«Сюрпризов не будет. У нас отличная команда, которая на данный момент очень хорошо подготовлена, у нас замечательный тренер. Мы хотим и будем продолжать играть в том составе, что у нас есть сейчас», – сказал Сересо.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.