Шахтеру дают 12 млн евро. Клуб не хочет продавать ведущего игрока
Матвиенко слишком важный игрок для команды
По информации ТаТоТаке, Марсель интересовался возможностью подписания основного центрального защитника Шахтера Николая Матвиенко, однако украинский клуб отказался продавать лидера.
Матвиенко в команде хотел видеть экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, который еще ранее пытался переманить игрока в состав Брайтона, однако стороны не смогли договориться о трансфере.
Несмотря на то, что Шахтер продал Даниила Сикана, отпустил Тараса Степаненко и близок к продаже Александра Зубкова, Матвиенко является слишком важным футболистом, для которого просто нет замены.
Поэтому клуб серьезно не рассматривал варианты продажи 28-летнего защитника, который в сезоне провел 21 матч и забил 3 гола.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шахтеру за Матвиенко предложили 12 миллионов евро.
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