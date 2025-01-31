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  4. Шахтеру дают 12 млн евро. Клуб не хочет продавать ведущего игрока
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 19:12 | Обновлено 31 января 2025, 19:13
1314
3

Шахтеру дают 12 млн евро. Клуб не хочет продавать ведущего игрока

Матвиенко слишком важный игрок для команды

31 января 2025, 19:12 | Обновлено 31 января 2025, 19:13
1314
3
Шахтеру дают 12 млн евро. Клуб не хочет продавать ведущего игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

По информации ТаТоТаке, Марсель интересовался возможностью подписания основного центрального защитника Шахтера Николая Матвиенко, однако украинский клуб отказался продавать лидера.

Матвиенко в команде хотел видеть экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, который еще ранее пытался переманить игрока в состав Брайтона, однако стороны не смогли договориться о трансфере.

Несмотря на то, что Шахтер продал Даниила Сикана, отпустил Тараса Степаненко и близок к продаже Александра Зубкова, Матвиенко является слишком важным футболистом, для которого просто нет замены.

Поэтому клуб серьезно не рассматривал варианты продажи 28-летнего защитника, который в сезоне провел 21 матч и забил 3 гола.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Шахтеру за Матвиенко предложили 12 миллионов евро.

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Николай Матвиенко Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 Роберто Де Дзерби Игорь Бурбас ТаТоТаке
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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FunnyCat_____
очень перспективная ветка , надо через пол часика зайти чтобы комменты настоялись
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+1
Lulinnha
Закончит как Степаненко. 
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0
Gargantua81
между де Дзерби и Матвиенко что то личное 
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0
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