Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб
Максим Дячук станет игроком «Сарагосы»
Украинский защитник киевского «Динамо» Максим Дячук проведет вторую половину сезона в «Сарагосе», сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».
По информации источника, 21-летний футболист будет арендован испанским клубом до конца сезона с правом выкупа. Если испанский клуб активирует опцию выкуп, то киевский клуб заработает сумму от 1 до 1,5 миллионов евро с учетом бонусов. О переходе объявят в ближайшее время.
В текущем сезоне Максим Дячук провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что трансфером украинца в АПЛ занимается агент Криштиану Роналду
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Дячук и Михавко это два сильнейших центральных защитника из наличествующих, которые продолжают развиваться. Избавляться надо от Биловара и Попова.
Они остаются с Михавко, постоянно травмированным Поповым и бестолковым Биловаром.
Плюс Окон, которому надо полгода просто адаптироваться.