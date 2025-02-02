Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб

Украинский защитник киевского «Динамо» Максим Дячук проведет вторую половину сезона в «Сарагосе», сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 21-летний футболист будет арендован испанским клубом до конца сезона с правом выкупа. Если испанский клуб активирует опцию выкуп, то киевский клуб заработает сумму от 1 до 1,5 миллионов евро с учетом бонусов. О переходе объявят в ближайшее время.

В текущем сезоне Максим Дячук провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что трансфером украинца в АПЛ занимается агент Криштиану Роналду