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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:20
1345
4

Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб

Максим Дячук станет игроком «Сарагосы»

02 февраля 2025, 18:19 | Обновлено 02 февраля 2025, 18:20
1345
4
Известны условия соглашения. Защитник Динамо перейдет в испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Дячук

Украинский защитник киевского «Динамо» Максим Дячук проведет вторую половину сезона в «Сарагосе», сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, 21-летний футболист будет арендован испанским клубом до конца сезона с правом выкупа. Если испанский клуб активирует опцию выкуп, то киевский клуб заработает сумму от 1 до 1,5 миллионов евро с учетом бонусов. О переходе объявят в ближайшее время.

В текущем сезоне Максим Дячук провел 9 матчей на клубном уровне во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что трансфером украинца в АПЛ занимается агент Криштиану Роналду

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Сарагоса Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока чемпионат Испании по футболу Сегунда
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 4
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Gargantua81
если это не подготовка входящего трансфера то это маразм.
Дячук и Михавко это два сильнейших центральных защитника из наличествующих, которые продолжают развиваться. Избавляться надо от Биловара и Попова.
Они остаются с Михавко, постоянно травмированным Поповым и бестолковым Биловаром.
Плюс Окон, которому надо полгода просто адаптироваться.
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Victor673256ua
Для Дячука це шанс. Навіть якщо не вийде закріпитись, то перебування в іспанському клубі піде на користь для розвитку кар'єри
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